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Hastanedeki görüntüsü herkesi üzmüştü! Yeşilçam'ın efsanesi Filiz Akın'ın sağlık durumu nasıl? İşte son açıklama

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.10.2024 13:01
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Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri olan Filiz Akın, uzun süredir uğraştığı sağlık sorunları sebebiyle tekrar hastaneye kaldırılmıştı. Hastane odasındaki görüntüsüyle herkesi üzen Akın'ın sağlık durumu merak edildi. Yeşilçam'ın efsanesinin son durumu hakkında açıklama gecikmedi.

Hastanedeki görüntüsü herkesi üzmüştü! Yeşilçam'ın efsanesi Filiz Akın'ın sağlık durumu nasıl? İşte son açıklama

Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sından biri olan ve bir süredir sağlık sorunları yaşayan Filiz Akın'ın son olarak hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkmıştı.

Hastane odasındaki görüntüsüyle herkesi üzen Filiz Akın'ın sağlık durumunun nasıl olduğu merak edildi. Aramızda Kalmasın programında Filiz Akın'ın sağlık durumuyla ilgili son açıklama yapıldı.

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SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yapılan açıklamada, "Durumu iyi birkaç gün daha kalacak hastanede. Sıkıntıyı atlattı." ifadelerine yer verildi.

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Türk sinemasının bir dönemine damga vuran Filiz Akın, 2002 yılında nazofarenks (geniz) kanserine yakalandığı öğrenmişti. İkinci evrede olduğu ortaya çıkan hastalığa meydan okuyan oyuncu, tedaviler sonucu kanseri yenmeyi başarmıştı.

"Çok agresif bir tedavi gördüm" diyen Yeşilçam efsanesi, 2022 ve 2023'te ise sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle art arda operasyonlar geçirmek zorunda kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Filiz Akın yeşilçam
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