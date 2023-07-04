Hastanenin otoparkında hemşire diyaliz hastasıyla cinsel ilişkiye girdi! Hastası kalp krizi geçirince yakalanmamak için ambulans çağırmadı

İngiltere’nin Galler bölgesinde hemşire olarak görev yapan Penelope Williams isimli bir hemşire hastanenin otoparkında bir araçta ismi açıklanmayan bir diyaliz hastasıyla cinsel ilişkiye girdi. İkilinin cinsel ilişkiye girdiği sırada hasta bir anda fenalaştı. Hastasıyla ilişkisinin ortaya çıkmasını istemeyen Williams ambulansa haber vermek yerine bir doktor arkadaşını olay yerine çağırdı. Yapılan ilk yardımlar sonuçsuz kalınca hasta olay yerinde hayatını kaybetti.

KALP YETMEZLİĞİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan inceleme sonucunda ismi açıklanmayan diyaliz hastasının tıbbi bir olayın tetiklediği kalp yetmezliği ve kronik böbrek hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Mahkemede ifadesine başvurulan hemşire Williams, hastasının Facebook’tan kendisine mesaj göndererek iyi olmadığını ve hastanenin otoparkında buluşmak istediğini söylediğini belirtti. Hastasıyla bir süredir ilişki yaşadığı tespit edilen hemşire Williams 18 ay boyunca görevinden mahkeme kararıyla uzaklaştırıldı.



