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  4. Sadece bisikletle yanından geçti! Eli bir anda davul gibi şişti... “Acıdan bayılmışım”

Sadece bisikletle yanından geçti! Eli bir anda davul gibi şişti... “Acıdan bayılmışım”

01.07.2023 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 yaşındaki Ross McPherson, Birleşik Krallık’ın Dunbar şehrinde bisikletiyle giderken halk arasında “İngiltere’nin en tehlikeli bitkisi” olarak kabul edilen Common Hogweed (Yaban maydanozu) yanından geçti. İstemsiz bir şekilde bitkiye dokunan McPherson’un eli bir anda kabardı ve şişti. Soluğu acil serviste alan McPherson hastanede acıdan bayıldığını itiraf etti.

Sadece bisikletle yanından geçti! Eli bir anda davul gibi şişti... “Acıdan bayılmışım”

Dunbar bölgesinde bisiklet süren 16 yaşındaki Ross McPherson isimli bir çocuk ormanlık bir alandan geçtikten birkaç saniye sonra elinin üzerine kabarcıklar görmeye başladı. Eli şişen McPherson çareyi doktora gitmekte buldu. Hastanede yapılan incelemelerin sonrasında McPherson’un eline Common Hogweed (Yaban maydanozu) dokunduğu ortaya çıktı. McPherson’un elinin üzerindeki kabarcıklar anestezi olmadan alınmak zorunda kaldı.

HER ŞEY SANİYELER İÇİNDE OLDU

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Saniyeler içinde elinin şiştiğini ve sıcak basmaya başladığını ifade eden McPherson, “Bisiklet sürüyordum ve yanından geçmiş olmalıyım. Ceketimi bile zor çıkarttım. Tamamen kullanılmaz bir haldeydi. Çok büyük bir acı vardı ve onu derinlemesine hissediyordum” dedi.

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Aneztezi kullanılmadan elinin üzerindeki sıvının almak zorunda kaldığını belirten McPherson, “Tarif edilemez mutlak bir acıydı. Daha öncesinde böyle bir şey yaşamadım. Kabarıklığın bir kısmında sıvı vardı. Bu yüzden içini boşalttı ve ölü deriyi kesti. Kesinlikle çok kötüydü. O sırada acıdan bayılmışım” diye konuştu.

Common Hogweed (Yaban Maydanozu) Nedir?

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Common Hogweed (Heracleum sphondylium), Apiaceae (maydanozgiller) familyasına ait bir bitki türüdür. Diğer adıyla yaban maydanozu olarak da bilinir. Genellikle Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da yaygın olarak bulunur. Türkiye'de de doğal olarak yetişen bir bitkidir. Bu bitkinin sapı ve yaprakları genellikle koyu kırmızı renklidir, bu yüzden dikkat çekicidir. Ancak, dikkate değer bir husus, Common Hogweed'in fotosensitivite veya fototoksik reaksiyonlara yol açabilen çeşitli kimyasallar içermesi olduğudur. Bu yüzden bitki teması ciltte yanıklara, kızarıklıklara veya tahrişlere neden olabilir. Dolayısıyla, yakın temasından kaçınılması ve bitkiyi dikkatlice tanımanın önemli olduğu bilinmelidir.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşik Krallık bitki

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