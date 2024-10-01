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  4. Hastaneye yetişemedi! Evinin kapısının önünde doğum yaptı... O anlar saniye saniye kapı zili kamerasında kaydedildi

Hastaneye yetişemedi! Evinin kapısının önünde doğum yaptı... O anlar saniye saniye kapı zili kamerasında kaydedildi

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
01.10.2024 15:51
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34 yaşındaki Natasha Downing isimli bir kadın 39 haftalık hamileyken aniden sancılanması üzerine ilginç bir doğum deneyimine imza attı. Suyunun gelmesi üzerine hastaneye gitme zamanı bulamayan kadın, kocasının yardımıyla evlerinin kapısının önünde kızını dünyaya getirdi. O anlar saniye saniye kapı zili kamerasına yansıdı.

Hastaneye yetişemedi! Evinin kapısının önünde doğum yaptı... O anlar saniye saniye kapı zili kamerasında kaydedildi

MYNET|DIŞ HABERLER Bir kadının evinin kapısının önünde beklenmedik bir şekilde kızının doğduğu anları paylaştı. 34 yaşındaki Natasha Downing Kaliforniya'nın Calabasas bölgesindeki evinin önünde aniden sancılandığını ve hastaneye gidecek zaman dahi bulamadıklarını söyleyerek, "Merdivenlerden aşağı iniyordum ve bebeğimin geldiğini hissettim. Dışarıda çömelmek zorunda kaldım ve sonra suyum geldi. Doğum merkezine yetişemeyeceğimi biliyordum" ifadelerini kullandı.

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Kapının önünde yere çömelerek doğumu başlattığını anlatan Downing, kocası Tom'un desteğiyle Lilybella adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.Lilybella akşam 6:25'te doğdu ve 4,5 kg ağırlığındaydı. Ebe ve sağlık görevlileri kısa süre sonra hem anneyi hem de bebeği kontrol etmek için olay yerine geldiler.

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"AYAKTA DURAMIYORDUM"

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Downing kaosa rağmen doğumun hayatının en iyi deneyimlerinden biri olduğunu anlatarak, "Kulağa travmatik bir doğum gibi geldiğinin farkındayım ama çok iyileştirici ve muhteşemdi. Ebeyle telefonu kapattıktan sonra 30 dakika beklemeye karar verdim ve görüşme biter bitmez, iki dakika içinde kasılmalarım ayakta duramayacağım kadar ağrılı hale geldi.Ayakta duramıyordum veya hareket edemiyordum ve üzerime bir şey giymem ve doğum merkezine gitmem mümkün değildi." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kaliforniya hamilelik doğum
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