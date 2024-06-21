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    4. Hastaneye zorla götürülerek cinsiyet değiştirme ameliyatı yapıldığını iddia etti! "Uyandığımda cinsel organım yerinde yoktu"

    Hastaneye zorla götürülerek cinsiyet değiştirme ameliyatı yapıldığını iddia etti! "Uyandığımda cinsel organım yerinde yoktu"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    21.06.2024 10:51
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    Hindistan'ın Uttar Pradesh bölgesinde ismi sadece Mücahit olarak açıklanan 20 yaşındaki adam, kandırılarak hastaneye götürüldüğünü ve burada kendisine anestezi verildiği iddia etti. Anesteziden uyandığında ise 20 yaşındaki adam cinsel organının çıkartıldığını söyledi.

    Hastaneye zorla götürülerek cinsiyet değiştirme ameliyatı yapıldığını iddia etti! "Uyandığımda cinsel organım yerinde yoktu"

    MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Uttar Pradesh bölgesinde yaşayan 20 yaşındaki Mücahit isimli adam hastaneye gitmesi gerektiğini söylenmesinden sonra zorla hastaneye götürüldüğünü ve anestezi altında kendisinin bilmediği bir operasyona alındığını dile getirdi.

    Sancak köyünde yaşayan Mücahit, operasyonun ailesinin topraklarını almak için iki yıldır kendisini tehdit eden bir kişi tarafından yapıldığını iddia etti. NDTV'ye konuşan Mücahit, "O beni buraya getirdi ve ertesi sabah ameliyat oldum. Bilincime kavuştuğumda gerçeği gördüm. Uyandığımda cinsel organım yerinde yoktu" dedi. Olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Hindistan cinsiyet değiştirme ameliyatı
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