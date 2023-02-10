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  4. Hatay'da mağazaya hırsızlık için giren kişiyi arama kurtarma ekipleri yakaladı

Hatay'da mağazaya hırsızlık için giren kişiyi arama kurtarma ekipleri yakaladı

10.02.2023 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye yaraları sarmaya çalışırken, bölgede çekilen yağma ve hırsızlık görüntüleri gündem olmaya devam ediyor. Depremlerden en çok etkilenen Antakya'da da enkaza dönen mağazadan çıkan hırsızlık şüphelisine semt sakinleri tepki gösterdi. Şüpheliler polis ve jandarma görevlilerin müdahalesiyle şüpheli gözaltına alındı. Diğer yandan ise Hatay'a Osmaniye'den hırsızlık için kamyonla gelen 20 kişiyi de özel hareket polisleri yakaladı.

Hatay'da mağazaya hırsızlık için giren kişiyi arama kurtarma ekipleri yakaladı

Hatay'ın Antakya ilçesinde akşam saatlerinde alışveriş merkezlerinin olduğu İstiklal Caddesi'nde bir kişinin hasarlı mağazalara girip çıktığı dikkati çekti. Arama kurtarma görevlileri ve gönüllüleri tarafından yakalanan şüpheli, bölgede işyerleri zarar gören esnaf ve vatandaşlar tepki gösterdi.

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KURTARMA EKİPLERİ POLİSE TESLİM ETTİ

Kurtarma ekipleri, "Biz can derdindeyken sen hırsızlık peşindesin" diye tepki gösterdiği şüpheliyi 500 metre uzaklıktaki polis ekiplerine teslim etmeye götürdü. Bu sırada toplanan vatandaşlar, şüpheliye saldırmak istedi. Bölgede görev yapan askerler ile polis ekipleri, şüpheliye uzaklaştırarak gözaltına aldı.

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Deprem bölgesinde yağma ve hırsızlık yapanlara linç girişimi! Deprem bölgesinde yağma ve hırsızlık yapanlara linç girişimi!

İstanbul'dan Antakya'da kurtarma çalışmasına katılmak üzere gelen gönüllü Nurullah Meşeli, "Bir mağazadan çıktığını görmüş arkadaşlar. Yakalayıp müdahale ettiler. Polislerde oradaydı. Üzerinden bir şeyler çıkmış, çantasına koymuş. İnsanın kalbinde art niyet varsa herkes yapar. Komşunuz bile yapar. Biraz uyanık olalım dirayetli olalım" diye konuştu. Olağanüstü hal ilan edilen bölgede hırsızlık ve yağmaya karşı denetimler arttırdı.

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20 ŞÜPHELİYİ ÖZEL HAREKATÇILAR YAKALADI

Hatay'da meydana gelen depremden sonra enkazlarda hırsızlık girişiminde bulunan 20 şüpheli, özel harekat polisleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Deprem bölgesinde yağma ve hırsızlık yapanlara linç girişimi! Deprem bölgesinde yağma ve hırsızlık yapanlara linç girişimi!

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Adana Emniyet Müdürlüğü'nden Hatay'a görevlendirilen özel hareket polisleri, enkazlarda hırsızlık girişiminde bulunduğu belirlenen şüphelileri takibe aldı.

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Ekipler, Osmaniye'den kamyonetle geldiği belirlenen ve yıkılan binaların arasında araştırma yaptığı tespit edilen 20 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (DHA)


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