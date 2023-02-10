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Deprem bölgesine yardım malzemesi götüren tırın önünü kesmişlerdi! İnfial yaratan görüntüler sonrası Özel Harekat o yağmacıları tek tek yakaladı

10.02.2023 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkımlara neden olan depremin 5. gününde bölgeden gelen görüntüler gündem oldu. Depremzedelere yardım götüren tırın önünü kesen bir grup, tehditler savurarak malzemelere el koymak istemişti. Söz konusu görüntüler infial yaratırken, Özel Harekat polisleri yağmacıları kıskıvrak yakaladı. Hatay'da da hırsızlık şüphelisiyle jandarma tarafından yakalanan şüphelileri vatandaşlar linç etmeye kalktı.

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin neden olduğu yaraları sarmaya çalışırken, bölgeden gelen yağma görüntüleri gündem yaratmaya devam ediyor. 81 ilden gönderilen yardımların depremzedelere ulaşması için yetkililer hiç durmadan çalışırken, sosyal medyaya düşen görüntüler infial yarattı.

YARDIM TIRININ ÖNÜNÜ KESTİLER

Yardım için gelen bir tırı durdurup yağmalamaya çalışan kişiler, tır şoförünü, "Seni ne olursa olsun buradan geçirmeyiz. Ne varsa bize vereceksin." sözleriyle tehdit etmişti.

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ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ YAKALADI

Videonun yayınlanmasının ardından harekete geçen Özel Harekat Polisleri, yağmacıları yakaladı.

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DEPREM BÖLGESİNDEKİ HIRSIZLARI JANDARMA YAKALADI

Hatay'da çekildiği iddiasıyla paylaşılan bir video görüntüsünde jandarma ekiplerinin hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 4 kişiyi yakaladı. Şüphelileri bir aracın arkasında plastik kelepçeyle gözaltına alırken, güvenli bölgeye götürdüğü sırada vatandaşlar zor anlar yaşattı.

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VATANDAŞLAR LİNÇ GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Yakalanan hırsızlara tepki gösteren çevrede toplanan kalabalık, linç girişiminde bulundu. Trafik nedeniyle araçların ilerleyemediği bölgede, jandarma tarafından yürüyerek götürülmek zorunda kalan şüphelilere vatandaşlar, tekme ve yumruklarla saldırdı.

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Jandarma ekipleri; linç girişiminden kurtardıkları şüphelileri, güçlükle güvenli alana taşıdı.

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Öte yandan hem emniyet birimleri hem de Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede yağmalama ve hırsızlıkların önüne geçmek için yoğun önlemler alıyor.

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Türk Silahlı Kuvvetlerince, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ın asayişi için devriye görevine aralıksız devam edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mehmetçiklerimiz, devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak Hatay'ın asayişi için devriye görevine aralıksız devam ediyor. Birlikte güçlüyüz." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın paylaştığı görüntülerde, Mehmetçiğin, Hatay'ın cadde ve sokaklarında, yıkılan binaların civarında, iş merkezlerinin bulunduğu bölgede devriye faaliyetinde olduğu görülüyor.

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ERDOĞAN NET KONUŞTU: BAZI KENDİNİ BİLMEZLER...

Hükümetten de yağma ve hırsızlık olaylarıyla ilgili peş peşe çok sert açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "Bazı kendini bilmezler soygun yapıyorlar, iş yerlerine saldırıyorlar, marketleri soyuyorlar" diyerek 10 ilde alınan OHAL kararına dikkat çekti. Erdoğan açıklamasında "Devlet bu konudaki yetkileri eline almış ve bundan sonraki süreçte bu suistimalleri yapanlar yakalandığı anda gerekli olan müeyyideler uygulanacak" diye konuştu.

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AK PARTİLİ ÇELİK: SON DERECE ACIMASIZ OLACAĞIZ

Bir açıklama da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik "Yağma olayları karşısında son derece acımasız olacağız. Bir kere daha uyarıyoruz; hayatları boyunca bu utançla yaşarlar. Bu tip girişimler olduğunda son derece kararlı ve net davranacağız" ifadelerini kullandı.

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