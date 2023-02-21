Hatay’da yaşanan depremlerin en çarpıcı görüntüsü! Çekerken sinir krizi geçirdi... “Yıkıldı, öldüler, hâlâ yıkılıyor”

6 Şubat’ta Türkiye Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük depremle sarsıldı. 10 ili etkileyen depremlerin sonrasında bölge halkı yaralarını sarmaya çalışırken Hatay’ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Söz konusu depremin şoku devam ederken 3 dakika sonra saat 20.07'de ise Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Depremin yaşandığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir vatandaş o anlarda sinir krizi geçirdi.

KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

Kahramanmaraş depremiyle büyük hasar alan Hatay’da meydana gelen 2 büyük deprem afet bölgesinde paniğe neden oldu. Şehirde orta ve ağır hasarlı binaların bazıları yıkılırken o anları kaydeden bir kişi gözyaşlarına boğularak, “Yıkıldı, öldüler. Hâlâ yıkılıyor” diyerek bağırmaya başladı.