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  4. Hatay'dan İstanbul'a geldi, konserde bir anda fenalaştı! Çağla Alara Pınarcı'nın şüpheli ölümü: Erkek arkadaşı ortadan kayboldu

Hatay'dan İstanbul'a geldi, konserde bir anda fenalaştı! Çağla Alara Pınarcı'nın şüpheli ölümü: Erkek arkadaşı ortadan kayboldu

19.07.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'a gezmeye gelen 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Çağla Alara Pınarcı, erkek arkadaşıyla gittiği konserde bir anda fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Çağla Alara Pınarcı, yolda hayatını kaybetti. Çağla için ambulans çağıran ve peşlerinden hastaneye kadar gelen Mehmet Ö.B. ölüm haberini alınca ortadan kayboldu. Çağla'nın ölüm nedeninin Adli Tıp'taki incelemenin ardından netlik kazanması beklenirken polis her yerde ortadan kaybolan Mehmet Ö.B.'yi arıyor.

Hatay'dan İstanbul'a geldi, konserde bir anda fenalaştı! Çağla Alara Pınarcı'nın şüpheli ölümü: Erkek arkadaşı ortadan kayboldu

Hatay İskenderun'da yaşayan ve üniversite öğrencisi olan 24 yaşındaki Çağla Alara Pınarcı, bayram tatilinde erkek arkadaşıyla birlikte İstanbul'a gezmeye geldi. İstanbul'da gittikleri konserde bir anda fenalaşan Çağla Alara Pınarcı, ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Çağla için ambulans çağıran ve peşlerinden hastaneye kadar gelen Mehmet Ö.B. ölüm haberini alınca ortadan kayboldu. Çağla'nın şüpheli ölümü Adli Tıp'taki incelemenin ardından netlik kazanacakken polis her yerde ortadan kaybolan genci arıyor.

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HATAY'DAN İSTANBUL'A GELDİLER

Hatay İskenderun'da ikamet eden ve üniversite öğrencisi olan 24 yaşındaki Çağla Alara Pınarcı, bir erkek arkadaşı ile bayram tatilinde İstanbul'a gezmeye geldi. Arkadaşı Mehmet Ö.B. ile İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezip akşamları da eğlence mekanlarına gittiler.

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GENÇ KIZ BİR ANDA FENALAŞTI

İddiaya göre geçen Cumartesi günü Harbiye'de bulunan Küçükçiftlik Park'ta yapılan bir konsere katıldılar. Ancak yine iddiaya göre saatler 21:45'i gösterdiğinde Çağla Pınarcı bir anda fenalaştı ve baygınlık geçirdi.

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AMBULANS ÇAĞIRIP ORTADAN KAYBOLDU

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre arkadaşı hemen 112 acili arayıp yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Çağla Pınarcı yapılan tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti. Arkadaşı için ambulans çağıran ve peşlerinden hastaneye kadar gelen Mehmet Ö.B. ise Çağla'nın ölüm haberini aldıktan sonra hastaneden çıkıp ortadan kayboldu.

HER YERDE ARANIYOR

Polis ekipleri şüpheli ölümün ardından hemen harekete geçip Çağla'nın parkta baygınlık geçirdiği yerde incelemelerde bulundu. Aynı zaman da hastaneden çıkıp ortadan kaybolan Mehmet Ö.B.'yi de aramaya başladı.

ŞÜPHELİ ÖLÜM ADLİ TIP'TAKİ İNCELEMENİN ARDINDAN NETLİK KAZANACAK

Çağla'nın cesedi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polisin ulaştığı Çağla'nın ailesi, Hatay İskenderun'da yaşadıklarını, kızlarının erkek arkadaşıyla gezmek için İstanbul'a gittiğini söyledi. Çağla'nın kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hatay İstanbul
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