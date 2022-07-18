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İstanbul'da sır ölüm! Otelde cansız bedeni bulundu

18.07.2022 06:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yüksekten düştüğü iddia edilen yabancı uyruklu kadın, otelde ölü bulundu. Şüpheli ölüm üzerine inceleme başlatılırken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da sır ölüm! Otelde cansız bedeni bulundu

Olay, İstanbul Şişli'de meydana geldi. İddiaya göre bir otelde yabancı uyruklu kadın, henüz belirlenemeyen nedenle yüksekten düştü. İhbar üzerine gelen ekipler, kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli ölüm üzerine inceleme başlatılırken olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay, gece saat 01.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokak'ta bulunan otelde meydana geldi. İddiaya göre, otelde kalan yabancı uyruklu kadın, henüz belirlenemeyen nedenle yüksekten düştü. İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

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BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Olay yerine gelen savcı ile olay yeri inceleme ekipleri otel ve çevresinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden yabancı uyruklu kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: DHA

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İstanbul
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