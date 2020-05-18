Hatice'den mini şortlu paylaşım: Hepimiz balonmuşuz

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle gerekli izolasyon kurallarına uyarak önlem alan ünlü isimlerden biri de şarkıcı Hatice. Karantina günlerini spor yaparak geçiren Hatice, Instagram hesabından cesur paylaşımlarına devam ediyor.

Ünlü şarkıcı, son olarak koronavirüs salgınından etkilenen sanat camiasıyla ilgili manidar bir paylaşıma imza attı. Başarılı isim, havuz başından mini kot şortuyla verdiği pozun altına şu notu düştü;

"Bu pandemi sürecinde anladık ki, ben ve diğer sanatçı arkadaşlarım fena tökezledik ve bir gerçeği anladık; Tek başımıza bir var oluş olamaz , bu bir ekip işi arkamızda olmazsa olmazımız orkestra ve sahnede bizi izleyen yüce halkımız olmadığı sürece tam bir balonuz bana göre. Bu ülkenin starı dediğim Tarkan, düşünsenize arkasında orkestrası olmasa ve onu izleyen kitlesi bu durum çok komik olmazmıydı ? Bu yüzden sabredip beklemek aklı salimliktir."

