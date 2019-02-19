Hatice yeni klibi için ata bindi

Şarkıcı Hatice sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 'Beyaz Atlı Prens'e göndermede bulundu.

Sadece şarkıcı kimliğiyle değil özellikle son zamanlarda fiziğini sergilediği fotoğraf ve videolarla da kendisinden söz ettirmeyi bilen Hatice bu defa da beyaz bir at üzerinde çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Sensiz de yaşanıyor adlı şarkısını kliplendirmek için kamera karşısına geçen Hatice, kırmızı renk ve dekolteli kıyafetiyle at üzerindeki görüntüsüyle ‘Beyaz Atlı Prens’ göndermesinde bulunarak ‘Beyaz atımla prensime gidiyorum’ notunu düştü.

