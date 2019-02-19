MAGAZİN

Hatice yeni klibi için ata bindi

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.02.2019 14:26 | Son Güncelleme

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Hatice yeni klibi için ata bindi. Hatice derin dekolteli kırmızı elbisesi ve at üstündeki pozlarıyla olay oldu.

Hatice yeni klibi için ata bindi

Şarkıcı Hatice sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 'Beyaz Atlı Prens'e göndermede bulundu.

Sadece şarkıcı kimliğiyle değil özellikle son zamanlarda fiziğini sergilediği fotoğraf ve videolarla da kendisinden söz ettirmeyi bilen Hatice bu defa da beyaz bir at üzerinde çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

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Sensiz de yaşanıyor adlı şarkısını kliplendirmek için kamera karşısına geçen Hatice, kırmızı renk ve dekolteli kıyafetiyle at üzerindeki görüntüsüyle ‘Beyaz Atlı Prens’ göndermesinde bulunarak ‘Beyaz atımla prensime gidiyorum’ notunu düştü.

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Hatice Hatice at

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