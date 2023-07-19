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  4. Hava sıcaklığı 50 dereceyi aşınca... O ülkenin 1 kentinde resmi tatil ilan edildi

Hava sıcaklığı 50 dereceyi aşınca... O ülkenin 1 kentinde resmi tatil ilan edildi

19.07.2023 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak’ta hava sıcaklığının 50 dereceyi aşmasının ardından ülkenin güneyindeki Basra’da resmi tatil ilan edildiği açıklandı.

Hava sıcaklığı 50 dereceyi aşınca... O ülkenin 1 kentinde resmi tatil ilan edildi

Irak’ın güneyinde hava sıcaklıklarının yükseldiği Basra’da yarın resmi tatil olarak açıklandı. Basra Valiliği tarafından yapılan açıklamada, hava sıcaklığının yarın 50 dereceyi aşması üzerine kentte güvenlik ve sağlık kurumları dışında tatil ilan edildiği duyuruldu.

MESAİ SAATLERİ AZALDI

Öte yandan ülkenin güneyindeki Divaniye ilinde ise aşırı hava sıcaklığı nedeniyle mesai saatlerinin düşürüldüğü aktarıldı. Irak Meteoroloji ve Deprem Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada ise ülke genelinde hava sıcaklığının artacağı bildirildi. (İHA)

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resmi tatil Irak sıcaklık

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