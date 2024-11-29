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  4. Havada hareketli dakikalar! Tahran-İstanbul uçağında 'Allahu Ekber' diye bağırarak acil çıkış kapısını açmaya çalıştı: Anbean kamerada

Havada hareketli dakikalar! Tahran-İstanbul uçağında 'Allahu Ekber' diye bağırarak acil çıkış kapısını açmaya çalıştı: Anbean kamerada

29.11.2024 11:36
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
29.11.2024 11:36
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Tahran'dan İstanbul'a hareket eden bir uçakta hareketli dakikalar yaşandı. Yolcu inişe kısa bir süre kala 'Allahu Ekber' diye bağırarak çıkış kapısını açmaya çalıştı. O anlar saniye saniye kameralara kaydedildi.

Tahran'dan İstanbul'a hareket eden bir uçakta ismi açıklanmayan bir yolcu inişe yarım saat kala oturduğu koltuktan kalkarak acil kapısına doğru yöneldi ve 'Allahu Ekber' diye bağırarak kapıyı açmaya çalıştı.

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Söz konusu yolcuyu engellemeye çalışan diğer yolcular ve mürettebat fiziksel saldırıya uğradığını aktardı. Görgü tanıkları, acil çıkış kapısını açmaya çalışan kişinin 'Allahu ekber' diye bağırdığını, uçuşun başından beri hızlı nefes alıp verdiğini ve iyi görünmediğini belirtti.

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Havayolları yaptığı açıklamada, söz konusu kişinin uçuş ekibine fiziksel saldırıda bulunduğunu, uçakta kontrol altına alındıktan sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polise teslim edildiğini duyurdu.

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İstanbul Tahran uçak
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