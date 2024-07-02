Havada kabus anları! Türbülansa yakalanan uçakta 30 yolcu yaralandı... Bir yolcu kabin bagajı bölmesinde sıkıştı

MYNET|DIŞ HABERLER İspanya'dan Uruguay'a giden Boeing 787-9 Dreamliner uçağı havada şiddetli türbülans yaşayarak kabus dolu anlara sahne oldu.

Kameraya yansıyan kaos ortamında, bir yolcunun üst bölmede sıkışarak bacaklarının çaresizce çırpındığı görüldü. Türbülans anları MarielaJodal'ın sosyal medya platformu X'e yüklediği videoda saniye saniye yer aldı.

Uçak Brezilya'nın Natal şehrine acil iniş yaptı. Air Europa, New York Post'a yaptığı açıklamada olayı doğrulayarak "Uçak normal şekilde indi ve kaydedilen çeşitli derecelerdeki yaralanmalar halihazırda tedavi ediliyor." ifadelerini kullandı.

Bir yolcu, Uruguaylı haber kaynağı El Observador'a, pilotun yaklaşan türbülans nedeniyle herkese emniyet kemerini bağlamaları talimatını vermesiyle yolculuğun bir anda garip bir hal aldığını dile getirerek, "Uzun bir süre sonra çok, çok hafif bir türbülans oldu. Neredeyse hissedilmiyordu. Ve bir anda uçak aniden düştü ve hepimiz yukarı çıktık." dedi.