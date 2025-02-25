Havada kabus dolu anlar! Uçak bir anda dumanla kaplandı: Acil iniş yapmak zorunda kaldılar... Saniye saniye kamerada

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Carolina eyaletinden hareket eden bir uçak kabinin dumanla kaplanması üzerine acil iniş yapmak zorunda kaldı. Yolcular uçağın dumanla kaplanması üzerine yüzlerini korumak için kıyafetlerini kullanırken uçak Georgia'daki bir havaalanına yönlendirildi. 94 yolcu ve 2 pilot ile 3 uçuş görevlisi acil iniş kaydıraklarını kullanarak uçaktan tahliye edildi. Uçağın içinden yolcular tarafından kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.

"GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE DÖNDÜ"

Uçak mürettebat üyelerinin kalkıştan kısa bir süre sonra dumanı bildirmesinin ardından sabah 9 civarında iniş yapmayı başardı. Personelin hava trafik kontrolünden öncelikli rehberlik almak için acil durum ilan edilmesinden sonra uçağın güvenli bir şekilde inişini gerçekleştirdiği belirtildi.

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, "Delta Air Lines Flight 876, mürettebatın uçuş güvertesinde olası duman olduğunu bildirmesinin ardından Pazartesi, 24 Şubat günü yerel saatle sabah 9 civarında Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havaalanı'na güvenli bir şekilde döndü. Uçuş ekibi, kalkıştan sonra uçağın içinde bir pus gözlemlendiğinde Atlanta'ya dönmek için prosedürleri uyguladı. Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliğinden daha önemli hiçbir şey yoktur ve müşterilerimizden bu deneyim için özür dileriz" ifadeleri kullanıldı.