Havada korku dolu anlar! Kabin bagajındaki elektronik sigara patladı... Kabin bir anda dumanla kaplandı

İsviçre’nin Cenevre kentinden Hollanda’nın Amsterdam şehrine sefer yapan bir yolcu uçağında hareketli dakikalar yaşandı. Kalkıştan kısa süre sonra kabin bagajlarının olduğu bölümünden şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Birkaç dakika sonra, uçak 7.000 fite ulaştığında, yolcular dolaptan duman çıkmaya başladığını gördü ve kabin ekibi dolabı açtığında alevler içinde iki çanta buldu.

YOLCULAR HAMLE YAPTI

Dolaptan yükselen alevlerin ardından uçakta bulunan birkaç yolcu yanan çantalara çıplak elleriyle müdahale etti. Yangını söndürmeyi başardılar ancak uçak yine de önlem olarak Cenevre havaalanına geri gönderildi.

Olaya ilişkin olarak yapılan soruşturma kapsamında yangına çantalardan birinde bulunan elektronik sigaranın pil arızasının neden olduğu belirlendi. Hiçbir yolcunun yaralanmadığı resmi olarak bildirildi.