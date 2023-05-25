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Havada korku dolu anlar! Kabin bagajındaki elektronik sigara patladı... Kabin bir anda dumanla kaplandı

25.05.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsviçre’den Hollanda’ya giden bir yolcu uçağında yaklaşık 7 bin fitteyken kabin bagajındaki elektronik sigaranın patlamasıyla korku dolu anlar yaşandı. Kabin dumanla kaplanırken uçakta acil durum ilan edildi. Birkaç yolcunun kahramanca müdahalesi faciayı engelledi.

Havada korku dolu anlar! Kabin bagajındaki elektronik sigara patladı... Kabin bir anda dumanla kaplandı

İsviçre’nin Cenevre kentinden Hollanda’nın Amsterdam şehrine sefer yapan bir yolcu uçağında hareketli dakikalar yaşandı. Kalkıştan kısa süre sonra kabin bagajlarının olduğu bölümünden şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Birkaç dakika sonra, uçak 7.000 fite ulaştığında, yolcular dolaptan duman çıkmaya başladığını gördü ve kabin ekibi dolabı açtığında alevler içinde iki çanta buldu.

YOLCULAR HAMLE YAPTI

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Dolaptan yükselen alevlerin ardından uçakta bulunan birkaç yolcu yanan çantalara çıplak elleriyle müdahale etti. Yangını söndürmeyi başardılar ancak uçak yine de önlem olarak Cenevre havaalanına geri gönderildi.

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Olaya ilişkin olarak yapılan soruşturma kapsamında yangına çantalardan birinde bulunan elektronik sigaranın pil arızasının neden olduğu belirlendi. Hiçbir yolcunun yaralanmadığı resmi olarak bildirildi.

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Hollanda İsviçre uçak

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