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Havada panik! Antalya'ya inemeyen uçak Denizli'ye indi

28.11.2021 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul-Antalya seferini yapan bir yolcu uçağı, Antalya’daki hava muhalefeti dolayısıyla Denizli Havalimanına iniş gerçekleştirdi. Havada korku dolu anlar yaşayan yolcular ise Antalya’ya iner inmez yakınlarına koştu.

Havada panik! Antalya'ya inemeyen uçak Denizli'ye indi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından saat 17.20’de havalanan uçak, Antalya’daki hava muhalefeti nedeniyle iniş gerçekleştiremedi. Defalarca Antalya’ya inmeyi deneyen kaptan, rotayı Denizli’ye çevirdi.

UÇAKTAN İNER İNMEZ YAKINLARINA KOŞTULAR

Denizli Havalimanına inerek yolcuları ve eşyalarını boşaltan uçak, 1 saatlik bekleyişin ardından yolcularını alıp Antalya’ya yöneldi. Uçak saat 23.09’da Antalya Havalimanına iniş yaptı. Bazı yolcular uçaktan iner inmez saatlerdir Antalya’da kendilerini bekleyen yakınlarına koştu.

Uçaktan inen bir yolcu, önce türbülansa yakalandıklarını, çok korktuklarını, kaptanın defalarca inmeyi denemesine rağmen hava muhalefeti nedeniyle başaramadığını, bir buçuk saat havada kaldıktan sonra ise uçağın Denizli’ye indiğini belirtti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Denizli İstanbul
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