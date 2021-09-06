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Almanya’da uçak düştü! Pilot hakkında kan donduran iddia

06.09.2021 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine bağlı Sigen kenti yakınlarında sabah saatlerinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedeninin intihar olabileceği üzerinden duruluyor.

Almanya’da uçak düştü! Pilot hakkında kan donduran iddia

Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine bağlı Sigen kenti yakınlarında sabah saatlerinde küçük bir uçak düştü. Ormanlık alana düşen uçağın pilotunun hayatını kaybettiği belirtildi. Kurtarma ekipleri, pilotun cansız bedenini kaza yerinden yaklaşık 500 metre uzakta buldu.

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OLAYIN İNTİHAR OLDUĞU ÜZERİNDE DURULUYOR

Siegen polisi tarafından yapılan açıklamada, kazada teknik bir kusur ve insan hatası olmadığı belirtildi. Müfettişler, kaza mahallinde yapılan inceleme sonrasında olayın intihar olduğu üzerinde durduklarını belirtti.

Söz konusu uçağın sıra dışı bir uçuş gerçekleştirdiği ve bu nedenle Federal Uçak Kaza Soruşturma Bürosu’ndan uzmanların uçak üzerinde araştırma başlattığı aktarıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Almanya
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