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    4. Havalimanı otoparkında yangın çıktı! Alevler bir anda her yeri kapladı... Uçuşlar ertelemek zorunda kaldı

    Havalimanı otoparkında yangın çıktı! Alevler bir anda her yeri kapladı... Uçuşlar ertelemek zorunda kaldı

    11.10.2023 09:41 | Son Güncelleme:
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    Birleşik Krallık'ın Luton Havalimanı'nın otoparkında çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. 12 aracın bir anda alevlere teslim olduğu yangın bir anda her yeri kapladı. Luton Havalimanı'nda uçuşların durdurulduğu belirtildi.

    Birleşik Krallık'ın Luton Havalimanı'ndaki çok katlı otoparkta çıkan yangın bir anda büyüdü. 12 aracın yandığı belirtilen olayda alevler kısa sürede havalimanını kapladı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına ait görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. Yangın, uçuşların askıya alınması nedeniyle seyahat kaosuna da yol açtı. İnsanlara havaalanına seyahat etmemeleri söylendi.

    HAVAALANINA ERİŞİM ENGELLENDİ

    Luton Havaalanı olaya ilişkin olarak, "Acil servislerin Terminal Otopark 2'de çıkan yangına müdahale etmesi nedeniyle tüm uçuşlar şu anda askıya alınmıştır. Havaalanına erişim şu anda kısıtlıdır ve insanlardan şu anda havaalanına seyahat etmemelerini rica ediyoruz." açıklaması yapıldı.

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    Acil durumla ilgilenmek için çok sayıda itfaiye ekibi ve polis memuru Luton Havaalanına geldi. Tatilcilerin terminalden tahliye edildiği bildirildi. Ayrıca Otopark 2'nin yanından geçen yolun da kapatıldığı, dolayısıyla otobüs ve araçların terminale girip çıkamayacağı bildirildi.

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    The Sun gazetesi, Luton'a inmesi gereken uçakların bunun yerine Stansted Havaalanı, East Midlands Havaalanı veya Birmingham Havaalanı'na yönlendirildiğini bildirdi.

    ARAÇLARIN NEDEN OLDUĞU BİR YANGIN

    Doğu İngiltere Ambulans Servisi'nin de olay yerine gelmesine karşın can kaybı yaşanmadı. Bedfordshire itfaiye teşkilatı, otoparkın üçüncü katının %80'inin yangından etkilendiğini söyledi. Yangını bir araç yangını olarak nitelendiren kurum, saat 20.47'de gelen çağrı üzerine 10 itfaiye ekibinin olaya müdahale ettiğini ekledi.

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    yangın Birleşik Krallık havalimanı

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