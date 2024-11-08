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Sosyal medyada çok konuşuldu! Fotoğraf ve video çekilmesini önlemek için cep telefonlarına özel kılıf... "Tamamen kilitli"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
08.11.2024 14:50
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Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı. Görüntülerin Arap ülkelerinde çekildiği iddia edilirken cep telefonlarına özel olarak kamera kullanılmasını engellemek için kilitli kılıf uygulaması gösterildi. Kilitli telefon kılıfı uygulaması sosyal medyada kullanıcılarını ikiye böldü.

Sosyal medyada çok konuşuldu! Fotoğraf ve video çekilmesini önlemek için cep telefonlarına özel kılıf... "Tamamen kilitli"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Bir Arap ülkesindeki düğünde gerçekleştirilen düğün töreninde çekildiği iddia edilen görüntülerde düğün sahipleri davetlilerin fotoğraf ve video çekmesini engellemek için özel telefon kılıfı uygulaması yaptı.

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Davetliler düğün mekanına girişte telefonlarını görevlilere verdi ve cep telefonları kamera bölümünü kapatan özel kilitli kılıflara yerleştirildi. Düğün sahipleri davetlilerin cep telefonlarını kullanmaya devam ederken sadece fotoğraf ve video çekmelerini engellemek için böyle bir uygulama yaptıklarını dile getirdi.

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O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum ve beğeni yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Madem güvenmiyorsun çekim yapmayacaklarına neden çağırıyorsun?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Telefona özel sansür" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben mantıklı buldum" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
düğün
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