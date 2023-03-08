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Havalimanında skandal! Kedisini bavulun içine koyup X-Ray cihazından geçirdi... Ortaya çıkan görüntü şoke etti

08.03.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Virginia eyaletindeki bir havalimanında X-Ray cihazına takılan bir görüntü herkesi şaşkına çevirdi. İsmi açıklanmayan yolcu kedisini bavulun içine koyup çantasını X-Ray cihazına yerleştirdi. Norfolk Uluslararası Havalimanı güvenlik personeli, X-ray tarayıcılarında bir kedi göründüğünde şaşkına döndü.

Havalimanında skandal! Kedisini bavulun içine koyup X-Ray cihazından geçirdi... Ortaya çıkan görüntü şoke etti

Amerika Birleşik Devletleri’nin Virginia eyalerindeki Norfolk Uluslararası Havalimanı’nda kaydedilen görüntüler ülke basınında gündem yarattı. Bir yolcunun el bagajının X-Ray cihazındaki görüntüsünü Twitter hesabından paylaşan Ulaştırma Güvenliği İdaresi sözcüsü Lisa Farbstein yolcuları uyardı.

“X-RAY CİHAZINDAN GEÇİRMEYİN”

Ulaştırma Güvenliği İdaresi sözcüsü Lisa Farbstein sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Evcil hayvan sahiplerinin dikkatine: Lütfen evcil hayvanınızı röntgen cihazından geçirmeyiniz. Onları taşıma çantalarından çıkartıp tasma ile metal dedektöründen geçirmenizi öneririz. Bir kedi söz konusu olduğunda, tasma yoksa, yolcunun özel bir tarama odasında tarama talebinde bulunmasını şiddetle tavsiye ederiz.” ifadelerini kullandı.

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havalimanı x-ray cihaz

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