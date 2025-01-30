Önce bir ses duydu... Kontrol ettiğinde 250 yıllık evinin zemininden çıkanlara inanamadı: "Ürkütücü bir keşifte bulundum"

MYNET|DIŞ HABERLER İnternette 'Haunted Amelia' olarak bilinen içerik üreticisi 250 yıllık evinin içinde yürüdüğü sırada döşemelerden ses geldiğini fark etti. Döşeme tahtasının yere sabit olmadığını gördükten sonra onu çıkartarak tamir etmeye karar verdiğini belirten Amelia, molozların arasında gizlenmiş altın renkli bir kitap ile bozuk paralar buldu.

"AKLIMDA BİR SÜRÜ SORU VAR"

TikTok'tan yaptığı paylaşımında evin zeminine dair keşfini anlatan Amelia, "Eski çiviler ve eski kağıtlar gibi başka şeyler de buldum. Başka bir şey bulup bulamayacağıma bakmak istiyorum. Aklımda bir sürü soru var. Endişelenenler için, bunu yaparken maske taktım. Ama toz gözlerime kaçıyordu ve bu hiç eğlenceli değildi." dedi.

Amelia'nın TikTok videosu kısa sürede viral oldu ve sadece altı günde 9,4 milyon izlenme sayısına ulaştı. Birçok kullanıcı, gizemli kitabın içeriğini görmek için sabırsızlandığını dile getirdi.

"KENDİMİ HUZURSUZ HİSSEDİYORUM"

Sosyal medya kullanıcılarının duruma ilgi göstermesi üzerine Amelia sosyal medya hesabından kitabın içeriğine dair bir güncelleme ile geri döndü. Kitabın içinde eski portreler olduğunu söyleyen Amelia, "Bunu bulduğumdan beri kendimi huzursuz hissediyorum. Başka bir şeyin gizlenip gizlenmediğine bakmalı mıyım? Başlangıçta eski portrelerle dolu normal bir kitap gibi görünüyordu. Ama kitapta ilerledikçe işler ürkütücü bir hal almaya başladı" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Evin inşasını veya devralma zamanını gösteriyor olabilir. Bir tür aile hikayesi gibi görünüyor. Çok ilginç bir bulgu" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Evin gömüldüğünü yerden çıkardığınızda sanki küllerin üzerine inşa edilmiş gibi görünüyor , sanki yanmış ve yeniden yapılmış gibi." yorumunu yaptı.