MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem son haliyle dikkat çekti! "Yaşlanmak yaramış"

Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem son haliyle dikkat çekti! "Yaşlanmak yaramış"

09.04.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayat Bilgisi dizisinde Barbie Gamze rolüne hayat veren İpek Erdem gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Tiyatro ve reklamlarda rol almaya devam eden İpek Erdem'in son haline yorum yağdı.

Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem son haliyle dikkat çekti! "Yaşlanmak yaramış"

2003-2006 yılları arasında yayınlanan, Perran Kutman, Kerem Kupacı ve İpek Erdem gibi isimlerin yer aldığı, bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde dizisinde canlandırdığı 'Barbie Gamze' rolü ile tanınan, bir süredir ekranlardan uzak olan İpek Erdem sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Bir süre Fransa'da oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncunun son hali merak edildi.

2

Şimdilerde 39 yaşında olan Barbi Gamze İpek Erdem son haliyle beğeni topladı. Kısa saçlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş...

3

Gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Erdem'in görenler "Yaş almak yaramış", "Hâlâ güzelsin", "Ne güzelsin" yorumlarında bulundu.

Sütyensiz tarzı takipçilerini ikiye böldü Sütyensiz tarzı takipçilerini ikiye böldü

Ekran Alıntısı
Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si daha önce saçlarını 3'e vurdurup bir de maviye boyatarak gündeme gelmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeterince müstehcen olmadığı için tepki aldı! Sere serpe pozYeterince müstehcen olmadığı için tepki aldı! Sere serpe poz
Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."
Büyük göğüslerini sergilemeden duramıyor!Büyük göğüslerini sergilemeden duramıyor!
Anahtar Kelimeler:
İpek Erdem hayat bilgisi sosyal medya yaşında

En Çok Okunan Haberler

AK Parti birinci parti çıktı, TİP'in oy oranında ilk yaşandı!

AK Parti birinci parti çıktı, TİP'in oy oranında ilk yaşandı!

CHP'nin ortak listesi sürprizlerle ortaya çıktı!

CHP'nin ortak listesi sürprizlerle ortaya çıktı!

Sütyensiz tarzı takipçilerini ikiye böldü

Sütyensiz tarzı takipçilerini ikiye böldü

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Sözlerinden daha çok kolundaki saatin fiyatı gündemde! Eski AK Partili vekilden olay paylaşım

Sözlerinden daha çok kolundaki saatin fiyatı gündemde! Eski AK Partili vekilden olay paylaşım

Teknik direktör, rakip futbolcunun boğazını sıktı!

Teknik direktör, rakip futbolcunun boğazını sıktı!

İlginizi Çekebilir

Şoke oldu! Hastasının vajinasında öyle bir şey buldu ki...

Şoke oldu! Hastasının vajinasında öyle bir şey buldu ki...

Kıyıya vuran gizemli canlı panik yarattı! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Kıyıya vuran gizemli canlı panik yarattı! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Korkunç olay! Resmen yer yarıldı, zemin arabayı yuttu

Korkunç olay! Resmen yer yarıldı, zemin arabayı yuttu

"18 kilo altınım var" demişti! Şaşırtan itiraf... 2.5 milyon borca girip...

"18 kilo altınım var" demişti! Şaşırtan itiraf... 2.5 milyon borca girip...

İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslarda bahar fırsatı!

İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslarda bahar fırsatı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.