Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem son haliyle dikkat çekti! "Yaşlanmak yaramış"

2003-2006 yılları arasında yayınlanan, Perran Kutman, Kerem Kupacı ve İpek Erdem gibi isimlerin yer aldığı, bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde dizisinde canlandırdığı 'Barbie Gamze' rolü ile tanınan, bir süredir ekranlardan uzak olan İpek Erdem sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Bir süre Fransa'da oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncunun son hali merak edildi.

Şimdilerde 39 yaşında olan Barbi Gamze İpek Erdem son haliyle beğeni topladı. Kısa saçlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş...

Gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Erdem'in görenler "Yaş almak yaramış", "Hâlâ güzelsin", "Ne güzelsin" yorumlarında bulundu.



Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si daha önce saçlarını 3'e vurdurup bir de maviye boyatarak gündeme gelmişti.

