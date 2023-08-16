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Hayata böyle veda etmişler: Can vermeden önceki son anları ortaya çıktı! Motosikletlerine atlayıp grup halinde yola çıkmışlardı

16.08.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motosikletlerine atlayıp grup halinde yola çıktılar, aralarından biri yolda son derece tehlikeli hareketler yapınca aynı gruptan 2 motosikletliyi hayattan kopardı... İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşanan kazada Murat Vermez ve arkasında oturan arkadaşı Nazlı Yolcu olay yerinde yaşamını yitirmişti. Zikzak yaparak ilerleyip ölüme davetiye çıkaran Berkant Keskin ise tutuklanmıştı. Olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Yolcu ve Vermez'in yürek burkan son anları ortaya çıktı.

Hayata böyle veda etmişler: Can vermeden önceki son anları ortaya çıktı! Motosikletlerine atlayıp grup halinde yola çıkmışlardı

Arnavutköy'de seyir halindeki motosikletli gruptan Berkant Keskin, zikzak yaparak ilerlemeye çalışırken önünde Murat Vermez motosiklet kullanıyor, Vermez'in arkasında ise arkadaşı Nazlı Yolcu oturuyordu. Keskin yanlarından geçmeye çalışırken motosikleter çarptı ve 2 arkadaş olay yerinde feci şekilde can verdi. Vermez ile Yolcu'nun son anlarını gözler önüne seren görüntülerde, Yolcu'nun kamerayla arkasından gelen arkadaşlarını çektiği görüldü.

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ZİKZAK YAPARAK İLERLEDİ

Kaza, cumartesi öğle saatlerinde Pirinççi köyü mevkiinde meydana geldi. Sultangazi Kent Ormanı'nda bir araya geldikten sonra yola çıkan motosikletlilerden Berkant Keskin, zikzak yaparak ilerlemeye başladı. Keskin, önünde ilerleyen yine aynı gruptaki Murat Vermez'in kullandığı motosiklete çarptı.

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AYNI GRUPTAN 2 KİŞİ CAN VERDİ

Çarpmanın etkisiyle Vermez ve arkasında oturan Nazlı Yolcu yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler jandarmaya ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Vermez ve Yolcu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

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TUTUKLANDI

Jandarma ise kazaya sebep olan sürücünün tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, hayatını kaybedenlerin kask kameralarını inceledi. Ekiplerin çalışması sonucu gözaltına alınan Berkant Keskin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Berkant Keskin’in zikzak yaparak ilerlediği ve Murat Vermez’in kullandığı motosikletin yanına yanaştığı, yanından geçeceği sırada ise motosiklete çarptığı görülüyor.

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SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Motosikletli grubun kaza öncesi son görüntüleri Pirinççi Mahallesi'ndeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Görüntülerde hayatını kaybeden Nazlı Yolcu'nun elindeki kamerayla arkasından gelen motosikletli arkadaşlarının görüntüsünü çektiği görülüyor.

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(DHA)

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