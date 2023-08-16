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İstanbul'daki ev sahibi kiracı anlaşmazlığı nereye gidiyor? Ev sahiplerinden flaş hamle! Artık daireler böyle kiraya veriliyor...

16.08.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da ev sahipleri ve kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıklar derinleşmeye devam ediyor. Artan enflasyon karşısında ev sahipleri, dairelerinin kiralarını yıllık olarak peşin talep etmeye başladı. Öte yandan kiracıların evden çıkmak istememe durumlarına karşılık ise ev sahipleri, tahliye taahhütnamesi formülü geliştirildi. İşte haberin tüm detayları!

İstanbul'daki ev sahibi kiracı anlaşmazlığı nereye gidiyor? Ev sahiplerinden flaş hamle! Artık daireler böyle kiraya veriliyor...

Mega kentte kiralık konutlarda yaşanan ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarına ev sahiplerinden kiracı aleyhinde yeni çözümler geliştiriliyor. Bu kapsamda daha çok rezidanslardaki ve eşyalı daire sahipleri artık kiralarını yıllık talep ediyor ve kiracılarına tahliye taahhütnamesi şartı koşuyor.

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"PEŞİN ÖDEMELİ KİRALARDA EŞYALI VE REZİDANSLAR TALEP GÖRÜYOR"

Gayrimenkul sektörünün durgun devam ettiğini belirten emlakçı Şerafettin Başaran, “Kira ödemelerinde, yıllık isteyen ev sahipleri oluyor. Bunun nedeni ise enflasyon sebep oluyor. Genelde peşin ödemeli kiralarda eşyalı ve rezidans daireler talep görüyor. Şu anda bir ay içerisinde 2 tane kiralık daire vermişiz. Ev sahipleri genelde memurlara vermek istiyorlar. Tabi yıllık ödemelerde dairenin kirası 15 bin TL ise 14 bin TL’ye indirme durumu oluyor. Yıllık peşin kiralamalardaki artış geçtiğimiz yıllara göre ise yüzde 10’nu bulmuş durumda” dedi.

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Konut kiralamalarında deyim yerindeyse bir diğer aşama ise tahliye taahhütnamesi. Ev sahipleri kontratı imzalamadan önce istenildiği takdirde evi boşaltmasını talep etmek için kiracıdan tahliye taahhütnamesi istiyor. Başaran, son dönemde bu yönde taleplerin arttığını belirterek, “Satılık daire fiyatları yüksek o yüzden çok fazla talep olmuyor. Kiralıkta ise talep devam ediyor. Daireyi kiraya verdiğimiz zaman, kira sözleşmesi ve tahliye taahhütnamesi istiyoruz” şeklinde bilgi verdi. (İHA)

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İstanbul Kiracı ev sahibi kiralık daire

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