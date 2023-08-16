HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ayin iddiaları, 40 km uzağa bırakılan kesik baş! Münevver Karabulut cinayetinden 14 sene sonra Cem Garipoğlu yine gündemde! Hükümetten de yorum geldi

Ayin iddiaları, 40 km uzağa bırakılan kesik baş! Münevver Karabulut cinayetinden 14 sene sonra Cem Garipoğlu yine gündemde! Hükümetten de yorum geldi

16.08.2023 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 14 yıl önce Münevver Karabulut'u vahşice öldüren katil Cem Garipoğlu ve ailesi son günlerde yeniden gündemde. Karabulut Ailesi, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını ve yeniden DNA testi yapılmasını isterken, başvuruları reddedildi. Garipoğlu'nun mezarının açılıp açılmayacağı tartışmalarına son noktayı ise Adalet Bakanı Tunç koydu.

Ayin iddiaları, 40 km uzağa bırakılan kesik baş! Münevver Karabulut cinayetinden 14 sene sonra Cem Garipoğlu yine gündemde! Hükümetten de yorum geldi

Münevver Karabulut'un 2009 yılında vahşice katledilmesi o dönem tüm Türkiye'yi adeta sarsarken, cinayetin üzerinden 14 yıl sonra geçmesine rağmen tartışmalar bitmedi. Cem Garipoğlu, 2009 yılında sevgilisi Münevver Karabulut'u Bahçeşehir'deki villasında vahşice katletti. Tam 197 gün boyunca firar eden Garipoğlu, aylar sonra avukatı tarafından polise teslim edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜNEVVER KARABULUT'U CANİCE ÖLDÜRÜP PARÇALARA AYIRDI

Türkiye'yi sarsan cinayetin katil zanlısı, 2014'te cezaevinde intihar etti, ancak hakkındaki tartışmaların sonu gelmedi. Cem Garipoğlu, Münevver'i Bahçeşehir'de öldürdükten sonra gövdesinden ayırdığı kafasını 40 km ötedeki Etiler'de bir çöp konteynerına bırakmıştı.

KARABULUT AİLESİNDEN 'MEZARI AÇILSIN' TALEBİ

Karabulut Ailesi, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını ve yeniden DNA testi yapılmasını istedi. Ancak başvurular reddedildi. Adalet Bakanlığı da ailenin yaptığı başvuruyu değerlendirdi ve ret kararı verdi.

fsfsf

MEZARI AÇILACAK MI?

Bakan Tunç yeniden gündeme gelen tartışmalara ilişkin Sabah'a konuştu. Son noktayı koyan Tunç "Cem Garipoğlu'nun cezaevindeki ölümü üzerine Silivri Cumhuriyet Savcılığı tarafından 2014'te soruşturma başlatıldığını, ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinin uluslararası protokollere uygun şekilde yapıldı. 2022 yılında Münevver Karabulut'un babası tarafından yapılan başvuruda da işlem yapılması için herhangi bir delil ortaya konulamadığı için takipsizlik kararı verildi.
Kamera görüntüleri, DNA testi gibi pek çok prosedür sonucunda ölen kişinin kimliğine dair herhangi bir şüphe yok. Şu an için söz konusu mezarın açılması gibi bir durum hukuken söz konusu değil" dedi.

Cem Garipoğlu'nun kardeşiyle pozuna tepki yağdı! Sitem ederek... Cem Garipoğlu'nun kardeşiyle pozuna tepki yağdı! Sitem ederek...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Selfie faciasında 6 aylık gizem! Aileden çarpıcı iddiaSelfie faciasında 6 aylık gizem! Aileden çarpıcı iddia
CHP’de Özgür Özel hakkında bomba kulis! İmamoğlu detayı dikkat çekti: 'Aralarında tam mutabakat var!'CHP’de Özgür Özel hakkında bomba kulis! İmamoğlu detayı dikkat çekti: 'Aralarında tam mutabakat var!'
4 ilde orman yangını! Ekipleri müdahale ediyor4 ilde orman yangını! Ekipleri müdahale ediyor
Anahtar Kelimeler:
Münevver Karabulut Cem Garipoğlu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.