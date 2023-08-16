Ayin iddiaları, 40 km uzağa bırakılan kesik baş! Münevver Karabulut cinayetinden 14 sene sonra Cem Garipoğlu yine gündemde! Hükümetten de yorum geldi

Münevver Karabulut'un 2009 yılında vahşice katledilmesi o dönem tüm Türkiye'yi adeta sarsarken, cinayetin üzerinden 14 yıl sonra geçmesine rağmen tartışmalar bitmedi. Cem Garipoğlu, 2009 yılında sevgilisi Münevver Karabulut'u Bahçeşehir'deki villasında vahşice katletti. Tam 197 gün boyunca firar eden Garipoğlu, aylar sonra avukatı tarafından polise teslim edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜNEVVER KARABULUT'U CANİCE ÖLDÜRÜP PARÇALARA AYIRDI

Türkiye'yi sarsan cinayetin katil zanlısı, 2014'te cezaevinde intihar etti, ancak hakkındaki tartışmaların sonu gelmedi. Cem Garipoğlu, Münevver'i Bahçeşehir'de öldürdükten sonra gövdesinden ayırdığı kafasını 40 km ötedeki Etiler'de bir çöp konteynerına bırakmıştı.

KARABULUT AİLESİNDEN 'MEZARI AÇILSIN' TALEBİ

Karabulut Ailesi, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını ve yeniden DNA testi yapılmasını istedi. Ancak başvurular reddedildi. Adalet Bakanlığı da ailenin yaptığı başvuruyu değerlendirdi ve ret kararı verdi.

MEZARI AÇILACAK MI?

Bakan Tunç yeniden gündeme gelen tartışmalara ilişkin Sabah'a konuştu. Son noktayı koyan Tunç "Cem Garipoğlu'nun cezaevindeki ölümü üzerine Silivri Cumhuriyet Savcılığı tarafından 2014'te soruşturma başlatıldığını, ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinin uluslararası protokollere uygun şekilde yapıldı. 2022 yılında Münevver Karabulut'un babası tarafından yapılan başvuruda da işlem yapılması için herhangi bir delil ortaya konulamadığı için takipsizlik kararı verildi.

Kamera görüntüleri, DNA testi gibi pek çok prosedür sonucunda ölen kişinin kimliğine dair herhangi bir şüphe yok. Şu an için söz konusu mezarın açılması gibi bir durum hukuken söz konusu değil" dedi.