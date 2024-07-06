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    4. Hayatında ilk defa hesap ödeyen kadının paylaşımı gündem oldu! Sosyal medyada gündem yarattı: "Kartım bile şoke oldu"

    Hayatında ilk defa hesap ödeyen kadının paylaşımı gündem oldu! Sosyal medyada gündem yarattı: "Kartım bile şoke oldu"

    06.07.2024 12:07
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.07.2024 12:07
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullancıların ilgisini çekerek gündem yarattı. Görüntüde bir kadın hayatında ilk kez hesap ödediğini söyledi ve kartını pos cihazına doğru uzattı. O anlar masada bulunan bir başka kişi tarafından kaydedilerek sosyal medyadan paylaşılırken genç kadının o anlarda "Kartım bile şoke oldu" diyerek gülmesi tepki çekti.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde ilk kez hesap ödediğini dile getiren bir kadının şaşkınlığı ve heyecanı viral oldu. O anlarda hesaba bakan ve ardından kartını çıkartarak pos cihazına doğru uzatan kadın, "Bilmiyorum nasıl ödeniyor? Hesaba mı bakmalıyım? İlk defa hesap ödüyorum. Kartım bile şoke oldu" dedi.

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    O anlara sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Hangi dünyadan gelmiş bize de söylesin" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bize de nasip olur mu?" yorumunu yaptı.

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