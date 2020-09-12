Hayatını kaybeden oyuncu Halil Kumova’nın Covid-19 testi pozitif çıktı

Malatya’da 1933 yılında dönemin valisinin soyulmasını konu alan sinema filmi ‘Zalo’nun çekimlerine koronavirüs engel oldu.

Önceki gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve ağır zatürreye bağlı solunum yetmezliği ile hayatını kaybeden filmin oyuncularından 64 yaşındaki usta oyuncu Halil Kumova’nın yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Kumova’nın cenazesi yapılan işlemlerinin ardından ailesi tarafından defin için İstanbul’a götürülürken, setteki diğer çalışan ve oyunculara da Malatya’da test yapıldı.



Yapılan testlerde film çekiminde görevli 4 kişinin daha Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenilirken, filmin başrol oyuncularından olan ünlü oyuncu Sermiyan Midyat sosyal medya hesabından test sonucunun negatif çıktığını açıkladı.



Yapılan PCR testinin sonuç raporunu paylaşan Midyat, “Değerli oyuncu abimiz ve rol arkadaşım Halil Kumova’nın vefat nedeni “şiddetli zatürreye bağlı solunum yetmezliği ve Covid-19 olası vaka” şeklinde belgelenmiştir. Bu sebeple şahsıma da yapılan Covid 19 test sonucum negatif olarak çıkmıştır” bilgisini verdi.