Hayvan hakları yasasında sona gelindi! Hangi suça kaç yıl hapis cezası?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT 1 Ve TRT Haber'in ortak yayınına konuk olmuş ve yeni anayasa çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. HAYVAN HAKLARI KORUMA KANUNU Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yasayla ilgili çalışmalarımız oldu. Şu anda da iş Meclisimizde adeta kanunlaşma aşamasında yürüyor. Zaman zaman televizyon ekranlarında öyle sahneler görülüyor ki insan yıkıma uğruyor. Biz de 15-16 tane var. Nereden kaynaklanıyor bizdeki. Gittiğimiz birçok yerde bana hediye ediliyor. Böyle de bir durum var. Oğlumun aynı şekilde muhabbet kuşları var. Hayvanla olan ilişkimiz bu noktada ileri derecede. AK Parti MKYK'da konuyu görüştük, bu süreci hızlandıralım dedik. İş süratle devam ediyor. İnşallah başaracağız. Bu çalışma kamuoyunda evcil hayvanları düzenleyen bir çalışma olarak algılanıyor ama daha geniş bir çalışma olacak." ifadelerini kullanmıştı. ADALET BAKANI GÜL: GERİ SAYIM BAŞLADI Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de hayvan hakları yasasında sona gelindiğini dün yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Bakan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can dostlarımızı daha etkin koruyacak yasal düzenlemeler kapıda. Geri sayım başladı" ifadelerini kullanmıştı.

Hayvan hakları yasasında geri sayım başladı! Bakan Gül duyurdu HAPİS CEZALARI YASA TEKLİFİNDE Milliyet gazetesinin bugünkü manşetinde yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan hayvan hakları yasası teklif taslağına göre ev hayvanı veya evcil hayvanları kasten öldürene 6 aydan 4 yıla kadar; hayvanlara eziyet edenlere 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Hayvana cinsel istismarda bulunanlara ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası teklif metninde yer alacak. Nesli yok olma tehlikesi altında olan hayvanları öldürmenin cezası 1 yıldan 5 yıla kadar; bir hayvanın neslini yok etmenin cezası ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası olacak; hayvan dövüştürenlere ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. AK PARTİLİ ÜNAL TARİH VERDİ Hayvan hakları yasasıyla ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Meclis tatile girmeden çalışmaları tamamlayacağız" dedi. HAYVAN HAKLARI YASASI NEDİR? 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun isminin 'Hayvan Hakları Kanunu' olarak değiştirilmesinin talep edilmesi kapsamında genişletilen yasa hayvanların refahının gerçekten insanlar gibi canlı, duygusal varlıklar olduğu göz önüne alınarak kabul görülmesi bekleniyor.