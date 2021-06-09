Hayvan hakları yasasında sona gelindi! Hangi suça kaç yıl hapis cezası?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT 1 Ve TRT Haber'in ortak yayınına konuk olmuş ve yeni anayasa çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yasayla ilgili çalışmalarımız oldu. Şu anda da iş Meclisimizde adeta kanunlaşma aşamasında yürüyor. Zaman zaman televizyon ekranlarında öyle sahneler görülüyor ki insan yıkıma uğruyor. Biz de 15-16 tane var. Nereden kaynaklanıyor bizdeki. Gittiğimiz birçok yerde bana hediye ediliyor. Böyle de bir durum var. Oğlumun aynı şekilde muhabbet kuşları var. Hayvanla olan ilişkimiz bu noktada ileri derecede. AK Parti MKYK'da konuyu görüştük, bu süreci hızlandıralım dedik. İş süratle devam ediyor. İnşallah başaracağız. Bu çalışma kamuoyunda evcil hayvanları düzenleyen bir çalışma olarak algılanıyor ama daha geniş bir çalışma olacak." ifadelerini kullanmıştı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de hayvan hakları yasasında sona gelindiğini dün yaptığı paylaşımla duyurmuştu.
Bakan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can dostlarımızı daha etkin koruyacak yasal düzenlemeler kapıda. Geri sayım başladı" ifadelerini kullanmıştı.
Milliyet gazetesinin bugünkü manşetinde yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan hayvan hakları yasası teklif taslağına göre ev hayvanı veya evcil hayvanları kasten öldürene 6 aydan 4 yıla kadar; hayvanlara eziyet edenlere 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.
Hayvana cinsel istismarda bulunanlara ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası teklif metninde yer alacak.
Nesli yok olma tehlikesi altında olan hayvanları öldürmenin cezası 1 yıldan 5 yıla kadar; bir hayvanın neslini yok etmenin cezası ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası olacak; hayvan dövüştürenlere ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.
Hayvan hakları yasasıyla ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Meclis tatile girmeden çalışmaları tamamlayacağız" dedi.
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun isminin 'Hayvan Hakları Kanunu' olarak değiştirilmesinin talep edilmesi kapsamında genişletilen yasa hayvanların refahının gerçekten insanlar gibi canlı, duygusal varlıklar olduğu göz önüne alınarak kabul görülmesi bekleniyor.
Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.
Bu Kanun, amaç maddesi doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri, alınacak önlemleri, sağlanacak eşgüdümü, denetim, sınırlama ve yükümlülükler ile tâbi olunacak cezaî hükümleri kapsar.
Hayvanların Sahiplenilmesi, Bakımı ve Korunması
Hayvanlara tıbbî ve cerrahi müdahaleler
Hayvanların Ticareti ve Eğitilmesi
Hayvanların Kesimi, Öldürülmesi ve Yasaklar
gibi başlıkları içeren Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvanların barınmaları, beslenmeleri, ticareti, avlanması gibi pek çok başlık ele alınmıştır. Bunlar kapsamında belirlenen cezalar da kanun içerisinde belirtilmiştir.
Sahipli sahipsiz hayvan tanımı ortadan kalkmalı, tüm hayvanlar mal değil can olarak kabul edilmeli. Onlara karşı işlenecek suçlar Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilmeli.
Savcılıklar bünyesinde Hayvan Hakkı İhlalleri Soruşturma Bürosu kurulmalı.
Hayvanlarını terk edenlere en az 10 bin lira idari para cezası verilmeli, bu kişilerin bir daha hayvan sahiplenmesi engellenmeli.
Sokak hayvanlarının rehabilitasyonları (kısırlaştırma ve tedavi) sağlandıktan sonra alındıkları yere geri bırakılmaları sağlanmalı.
Petshop'larda kedi, köpek ve egzotik hayvan satışları yasaklanmalı.
Hayvan dövüşleri ve yarışları yasaklanmalı.
Yeni hayvanat bahçelerinin açılmasına izin verilmemeli. Var olanlarda kafes sistemi kaldırılarak doğal yaşam alanlarına dönülmesi sağlanmalı.
Yunus parkları kapatılmalı.
Atlı faytonlar tamamen yasaklanmalı.
Yönetim planlarındaki 'Evcil hayvan beslenemez' maddesi kaldırılmalı.
Tüm belediyelerin kısırlaştırma ve tedavi merkezi oluşturması zorunlu olmalı. Yapmayanlara ciddi idari yaptırım uygulanmalı.
Hayvancılık endüstrisinde acı ve ağrıya sebep olan uygulamalara son verilmeli.
Havai fişek kullanımı tüm yurtta yasaklanmalı.
Tıpta uzmanlıkla akademik yükselme için yapılan çalışmalarda hayvan kullanımının yasaklanmalı.