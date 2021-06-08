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Hayvan hakları yasasında geri sayım başladı! Bakan Gül duyurdu

08.06.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hayvan hakları yasasında sona gelindiğini duyurdu. Bakan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can dostlarımızı daha etkin koruyacak yasal düzenlemeler kapıda. Geri sayım başladı" dedi.

Hayvan hakları yasasında geri sayım başladı! Bakan Gül duyurdu

Adalet Bakanı Gül, Twitter hesabından, bakanlık bahçesinde bakanlık personeli tarafından bakılan 'Kahve' adlı kedi ile yavruları 'Güneş' ve 'Duman'ın fotoğraflarını paylaştı.

Fotoğrafların birinde Bakan Gül'ün 'Güneş'i kendi elleri ile beslediği görüldü.

BAKAN GÜL: GERİ SAYIM BAŞLADI

Bakan Gül paylaşımında ayrıca, hayvanlara yönelik eziyet, kötü muamele, öldürme gibi eylemlerde hapis cezası öngören hayvan hakları ile ilgili yasa teklifine ilişkin, "Can dostlarımızı daha etkin koruyacak yasal düzenlemeler kapıda. Geri sayım başladı" ifadesini kullandı.

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Öte yandan Bakan Gül'ün zaman zaman bakanlık bahçesindeki anne ve yavrularıyla ilgilendiği öğrenildi.

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Abdulhamit Gül

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