MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hazal Kaya'dan şiddet itirafı! 'Bu uğradığım...'

Hazal Kaya'dan şiddet itirafı! 'Bu uğradığım...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 12:03 | Son Güncelleme

'Benden Ne Olur?' adlı film ile setlere dönen Hazal Kaya, Elle dergisine verdiği röportajda dikkat çekici bir şiddet itirafında bulundu.

Hazal Kaya'dan şiddet itirafı! 'Bu uğradığım...'

Meslektaşı Ali Atay ile yaptığı evlilikten Fikret Ali adlı bir erkek çocuk sahibi olan ve doğum sonrası başlayan karantina süreci nedeniyle uzun bir süredir evinde olan Hazal Kaya, bir film projesi ile suskunluğunu bozmaya hazırlanıyor.

IMG_7145

'KİLOLU KADINLAR SEKTÖRDE ZORLANIYOR'

Kaya, film koşturmaları içerisindeyken Elle dergisine verdiği röportajda kullandığı ifadelerle gündeme geldi. Kilolu kadınların sektörde çektiği zorluklara değinen Hazal Kaya dikkat çekici sözler sarfetti.

'KİLOLU OLUNCA BAŞROL VERMİYORLAR'

Kaya, “Kilo aldığım dönem kapak çekimine gidip, sonrasında iç sayfalara alındığımı öğrendiğim oldum” diyen Hazal Kaya, “Dizi sektörü de kilolu diye kadına başrol vermiyor” dedi.

IMG_7147

'BU UĞRADIĞIM ŞİDDET...'

Takoz kullandığı ve şeker hastalığı yüzünden aldığı kilolar için sosyal medyada yaralayıcı şeyler yazıldığını belirten oyuncu, “Bunu hassas insanlara yaptığınızda, zayıflama haplarıyla kendilerini öldürmelerine bile sebep olabiliyorsunuz, yapmayın!' dedim. Bu uğradığım şiddet, başkalarına güç vermek arzusu yarattı” diye konuştu.

IMG_7146

Sözlerini sürdüren Hazal Kaya, "İnsanlar güzellik standartlarına uyan kadınları izlermiş…

"Zayıf ya da güzel kadınlar da sadece öyle oldukları için başarılı olmuyor. Bu algı da çok klişe ve yanlış. Bu değersizleştirmenin bir parçası."

Hazal Kaya, başrollerini Onur Tuna, Enis Arıkan ve Nur Fettahoğlu gibi isimlerle paylaşacağı ve çekimleri devam eden ‘Benden Ne Olur’ filminde boy gösterecek.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDemet Evgar'ın acı günüDemet Evgar'ın acı günü
Enes Batur’la sevgili oldu mavi tiki kaptıEnes Batur’la sevgili oldu mavi tiki kaptı
Orhan Gencebay’ın oğlu aşka geldiOrhan Gencebay’ın oğlu aşka geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'den Avusturya'ya 'casusluk' cevabı: Hayretle karşılıyoruz
Türkiye'den Avusturya'ya 'casusluk' cevabı: Hayretle karşılıyoruz
Altın yatırımcılarına önemli uyarı!
Altın yatırımcılarına önemli uyarı!
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü
Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü
ABD'nin skandal kararına KKTC'den sert tepki
ABD'nin skandal kararına KKTC'den sert tepki
Herkes onu merak ediyordu! Büyük ikramiye bugün sahibine kavuştu
Herkes onu merak ediyordu! Büyük ikramiye bugün sahibine kavuştu
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Bomba Survivor All Star açıklaması! 'Bu sene...'
Bomba Survivor All Star açıklaması! 'Bu sene...'
Ünlü popçu onu engelledi! Ne yapsa olmadı
Ünlü popçu onu engelledi! Ne yapsa olmadı
Okuyucu Yorumları 1 yorum
e az ye biraz o zaman sen de
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Enes Batur’un sevgilisi Ecenaz Üçer’e mavi tik sürprizi!
Enes Batur’la sevgili oldu mavi tiki kaptı
Nisa Bölükbaşı Masterchef’ten Survivor göndermesi yaptı!
Survivor Nisa Masterchef’te Ünlüler takımına laf attı
Chloe Ferry fotoşopun ayarını kaçırdı! Apar topar silmek zorunda kaldı
Fotoşopun ayarını kaçırdı! Apar topar silmek zorunda kaldı
Murat Cemcir pandemide aldığı kiloları veriyor
Murat Cemcir pandemide aldığı kiloları veriyor
Hasan Can Kaya kimdir, nereli? Stand Up gösterisi yapan Hasan Can Kaya kaç yaşında?
Stand Up gösterisi yapan Hasan Can Kaya kimdir?
Özge Ulusoy'un formunun sırrı
Özge Ulusoy'un formunun sırrı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.