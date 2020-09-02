Hazal Kaya'dan şiddet itirafı! 'Bu uğradığım...'

Meslektaşı Ali Atay ile yaptığı evlilikten Fikret Ali adlı bir erkek çocuk sahibi olan ve doğum sonrası başlayan karantina süreci nedeniyle uzun bir süredir evinde olan Hazal Kaya, bir film projesi ile suskunluğunu bozmaya hazırlanıyor.

'KİLOLU KADINLAR SEKTÖRDE ZORLANIYOR'

Kaya, film koşturmaları içerisindeyken Elle dergisine verdiği röportajda kullandığı ifadelerle gündeme geldi. Kilolu kadınların sektörde çektiği zorluklara değinen Hazal Kaya dikkat çekici sözler sarfetti.

'KİLOLU OLUNCA BAŞROL VERMİYORLAR'

Kaya, “Kilo aldığım dönem kapak çekimine gidip, sonrasında iç sayfalara alındığımı öğrendiğim oldum” diyen Hazal Kaya, “Dizi sektörü de kilolu diye kadına başrol vermiyor” dedi.

'BU UĞRADIĞIM ŞİDDET...'

Takoz kullandığı ve şeker hastalığı yüzünden aldığı kilolar için sosyal medyada yaralayıcı şeyler yazıldığını belirten oyuncu, “Bunu hassas insanlara yaptığınızda, zayıflama haplarıyla kendilerini öldürmelerine bile sebep olabiliyorsunuz, yapmayın!' dedim. Bu uğradığım şiddet, başkalarına güç vermek arzusu yarattı” diye konuştu.

Sözlerini sürdüren Hazal Kaya, "İnsanlar güzellik standartlarına uyan kadınları izlermiş…

"Zayıf ya da güzel kadınlar da sadece öyle oldukları için başarılı olmuyor. Bu algı da çok klişe ve yanlış. Bu değersizleştirmenin bir parçası."

Hazal Kaya, başrollerini Onur Tuna, Enis Arıkan ve Nur Fettahoğlu gibi isimlerle paylaşacağı ve çekimleri devam eden ‘Benden Ne Olur’ filminde boy gösterecek.



