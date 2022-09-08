HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. HDP'li Semra Güzel'in kaçışı ile ilgili şoke eden detay! 'Fuhuş şebekesi...'

HDP'li Semra Güzel'in kaçışı ile ilgili şoke eden detay! 'Fuhuş şebekesi...'

08.09.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin cep telefonundan fotoğrafları çıkan, ardından dokunulmazlığı düşürülen HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanmıştı. Yeni çıkan detaylara göre Güzel'in yanında bulunan Fırat D'nin bağlantıları, kaçış planının çökmesine neden oldu.

HDP'li Semra Güzel'in kaçışı ile ilgili şoke eden detay! 'Fuhuş şebekesi...'

Dokunulmazlığı kaldırılan ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında 5 ay önce yakalama kararı çıkartılan HDP'li Semra Güzel, geçtiğimiz günlerde yurt dışına kaçma girişiminde bulunduğu sırada yakalanmıştı. Operasyonla ilgili yeni çıkan detaylara göre Güzel'in yanında bulunan Fırat D'nin bağlantıları, kaçış planının çökmesine neden oldu.

fotograflar--semra-guzel-adliyeye-sevk-edildi_3138_dhaphoto2 (1)

Dokunulmazlığı kaldırılan Semra Güzel'le ilgili yeni gelişme! Tutuklandıktan sonra ifadesi ortaya çıktıDokunulmazlığı kaldırılan Semra Güzel'le ilgili yeni gelişme! Tutuklandıktan sonra ifadesi ortaya çıktı

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Dokunulmazlığı kaldırılan ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan HDP Diyarbakır Milletvekili Güzel'in 2 Eylül'de Edirne'ye giderken Silivri'deki bir dinlenme tesisinde yakalandığı operasyona ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.

semra-guzelle-ayni-aracta-yakalanan-2-supheli-adliyeye-sevk-edildi_9580_dhaphoto2 (1)

BAĞLANTILARI KAÇIŞ PLANININ ÇÖKMESİNE NEDEN OLDU

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güzel ile yurt dışına kaçmak üzere aynı araçta bulunan ve daha önce de Yunanistan'a kaçmak için girişimde bulunan Fırat D'nin bağlantıları, kaçış planının çökmesine neden oldu.

PKK/KCK ve FETÖ/PDY üyelerini yurt dışına kaçırmaya aracılık eden kişi ve şebekelere yönelik yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında MİT tarafından bir süredir takip altında tutulan göçmen kaçakçısı C.T. ile irtibata geçen Fırat D'nin, farklı kaçakçılarla da bağlantı kurduğu belirlendi.

semra-guzelle-ayni-aracta-yakalanan-2-supheli-adliyeye-sevk-edildi_9580_dhaphoto3

'FUHUŞ ŞEBEKESİ...'

Örgütsel bağlantıları çerçevesinde teknik ve fiziki takibe alınan Fırat D'nin ayrıca bir fuhuş şebekesi içinde yer alan çok sayıda kişiyle irtibatı bulunduğu tespit edildi.

İLİŞKİYE GİRDİĞİ KADINA 'YURT DIŞINA GİDECEĞİNİ' SÖYLEMİŞ

Fırat D'nin kaçış girişiminden önce İstanbul'daki bir otelde para karşılığı ilişkiye girdiği yabancı uyruklu kadına "yurt dışına gideceğini" söylediği saptandı.

Fırat D'nin görüşme trafiğindeki hareketliliğinin tespit edilmesi üzerine MİT ve Emniyet birimleri tarafından operasyon için düğmeye basılması sonucu Semra Güzel ile Fırat D'nin İstanbul çıkışında yakalandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB: Taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildiMSB: Taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi
"HDP'ye bakanlık" polemiği sürüyor! CHP'li Özgür Özel: 'Beyler kendinize gelin'"HDP'ye bakanlık" polemiği sürüyor! CHP'li Özgür Özel: 'Beyler kendinize gelin'
Mersin'de orman yangını! Yerleşim yerleri boşaltıldıMersin'de orman yangını! Yerleşim yerleri boşaltıldı
Anahtar Kelimeler:
Semra Güzel hdp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! 3 ayda her şey değişti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! 3 ayda her şey değişti

O savcıdan utandıran mesajlar: Aynı anda ikinizle birlikte...

O savcıdan utandıran mesajlar: Aynı anda ikinizle birlikte...

Maaş zammında rakamlar ortaya çıktı

Maaş zammında rakamlar ortaya çıktı

Benzin ve motorin zammı sonrası bu kez indirim

Benzin ve motorin zammı sonrası bu kez indirim

'Yerin altından sesler geliyor' iddiası ekipleri harekete geçirdi! 24 saat takip edilecek

'Yerin altından sesler geliyor' iddiası ekipleri harekete geçirdi! 24 saat takip edilecek

Vahşet yatak odasında geldi: Beni de memnun et

Vahşet yatak odasında geldi: Beni de memnun et

İlginizi Çekebilir

Cesur paylaşımlarıyla gündem olmuştu! “Seksi pozlarımı annem...”

Cesur paylaşımlarıyla gündem olmuştu! “Seksi pozlarımı annem...”

Türk oyuncularla İngilizce film! Fragmanı yayınlandı

Türk oyuncularla İngilizce film! Fragmanı yayınlandı

PARTNER
Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Ev hapsinde dayanamayıp...

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Ev hapsinde dayanamayıp...

Bluzunun dekoltesi yetmedi! Şortunun düğmesini açtı

Bluzunun dekoltesi yetmedi! Şortunun düğmesini açtı

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.