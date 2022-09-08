HDP'li Semra Güzel'in kaçışı ile ilgili şoke eden detay! 'Fuhuş şebekesi...'

Dokunulmazlığı kaldırılan ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında 5 ay önce yakalama kararı çıkartılan HDP'li Semra Güzel, geçtiğimiz günlerde yurt dışına kaçma girişiminde bulunduğu sırada yakalanmıştı. Operasyonla ilgili yeni çıkan detaylara göre Güzel'in yanında bulunan Fırat D'nin bağlantıları, kaçış planının çökmesine neden oldu.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Dokunulmazlığı kaldırılan ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan HDP Diyarbakır Milletvekili Güzel'in 2 Eylül'de Edirne'ye giderken Silivri'deki bir dinlenme tesisinde yakalandığı operasyona ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.

BAĞLANTILARI KAÇIŞ PLANININ ÇÖKMESİNE NEDEN OLDU

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güzel ile yurt dışına kaçmak üzere aynı araçta bulunan ve daha önce de Yunanistan'a kaçmak için girişimde bulunan Fırat D'nin bağlantıları, kaçış planının çökmesine neden oldu.

PKK/KCK ve FETÖ/PDY üyelerini yurt dışına kaçırmaya aracılık eden kişi ve şebekelere yönelik yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında MİT tarafından bir süredir takip altında tutulan göçmen kaçakçısı C.T. ile irtibata geçen Fırat D'nin, farklı kaçakçılarla da bağlantı kurduğu belirlendi.

'FUHUŞ ŞEBEKESİ...'

Örgütsel bağlantıları çerçevesinde teknik ve fiziki takibe alınan Fırat D'nin ayrıca bir fuhuş şebekesi içinde yer alan çok sayıda kişiyle irtibatı bulunduğu tespit edildi.

İLİŞKİYE GİRDİĞİ KADINA 'YURT DIŞINA GİDECEĞİNİ' SÖYLEMİŞ

Fırat D'nin kaçış girişiminden önce İstanbul'daki bir otelde para karşılığı ilişkiye girdiği yabancı uyruklu kadına "yurt dışına gideceğini" söylediği saptandı.

Fırat D'nin görüşme trafiğindeki hareketliliğinin tespit edilmesi üzerine MİT ve Emniyet birimleri tarafından operasyon için düğmeye basılması sonucu Semra Güzel ile Fırat D'nin İstanbul çıkışında yakalandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

