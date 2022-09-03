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Dokunulmazlığı kaldırılan Semra Güzel'le ilgili yeni gelişme! Tutuklama talebiyle sevk edildi

03.09.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dokunulmazlığı kaldırılan ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında 5 ay önce yakalama kararı çıkartılan bunun neticesinde de dün yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Dokunulmazlığı kaldırılan Semra Güzel'le ilgili yeni gelişme! Tutuklama talebiyle sevk edildi

Adıyaman'da 2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı Volkan Boran'ın cep telefonundan silahlı ve samimi fotoğrafları çıkan ve dokunulmazlığı düşürülen HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, dün İstanbul'dan Edirne'ye giderken yakalanmıştı. Silivri'de bir dinlenme tesisinde yakalanan Güzel'in üzerinde bulunan sahte pasaporta da el konuldu.

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TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Güzel, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasıyla sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu soruşturma savcılığı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlanarak SEGBİS ile ifade veren Güzel, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Semra Güzel hdp

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