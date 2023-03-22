HDP'nin seçim kararını canlı yayında öğrendi! DEVA Partisi lideri Babacan'ın tepkisi dikkat çekti: Millet İttifakı'ndan ilk yorum

İçinde bulunduğumuz haftada cumhurbaşkanı adayları birer birer netleşirken HDP'nin aday gösterip göstermeyeceği sorusu bugün itibarıyla netliğe kavuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi beklenen HDP, yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı ile aday çıkarmama kararı aldı. Karara Millet İttifakı'ndan ilk yorum geldi.



HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağız" dedi.

"HERHALDE SİZİ MEMNUN EDEN BİR GELİŞME"

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçimlere ilişkin kararını açıkladığı sırada DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Masası'nda gazeteci Gürkan Zengin'in sorularını yanıtlıyordu. Zengin, Babacan'a ittifakın kararını bildirdi ve "Herhalde sizi memnun eden bir gelişme" dedi.

"İKİLİ BİR SEÇİM OLUYOR"

Babacan ise haberi duyduktan sonra şu değerlendirmede bulundu:

"Tabii. Ben zaten demiştim. Buradaki yarış Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasında olacak. Ne kadar çok parti bizim ortak adayımıza destek verirse Kılıçdaroğlu'nun kazanma şansı yükselecektir. İkili bir seçim oluyor, bu görseli görmek lazım."