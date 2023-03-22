52 gün kala son seçim anketi: TİP yükseldi, Memleket Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı dikkat çekti! İşte birinci parti...

Son seçim anketi yayımlandı. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 52 gün gibi bir süre kalırken, anket şirketleri de çalışmalarına hız verdi. Son olarak Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, yaptığı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Partilerin oy oranlarının yayımlandığı anket sonucunda AK Parti birinci parti olurken, Muharrem İnce'nin genel başkanlığını yaptığı Memleket Partisi (MP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Yeniden Refah Partisi (YRP) ve kararsız seçmenlerin oranı dikkat çekti.

SON SEÇİM ANKETİ YAYIMLANDI

Yöneylem Araştırma tarafından 18-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen Seçmen Eğilimleri araştırmasında katılımcılara "Bu pazar milletveklliği seçimi olsa hangi patiye oy verirsiniz?" diye soruldu.

AK PARTİ BİRİNCİ PARTİ

Anket sonuçlarına göre AK Parti yüzde 30,2 ile birinci parti olurken, CHP'nin oy oranının ise yüzde 24,2 olduğu görüldü.

Sırasıyla ankette HDP yüzde 8.4, İYİ Parti yüzde 8 ve MHP yüzde 5.9 oy oranıyla yer aldı.

MEMLEKET PARTİSİ'NİN OY ORANI

'Oyları bölecek' iddialarıyla muhalefet cephesinde tarışmalara neden olan Muhharem İnce'nin genel başkanlığını yaptığı Memleket Partisi ise yüzde 3.1 oy oranına sahip oldu.

TİP'İN OY ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Anket sonuçlarında dikkat çeken bir diğer parti ise Türkiye İşçi Partisi (TİP) oldu. TİP'in oy oranının ise yüzde 2.8 olduğu görüldü.

YENİDEN REFAH PARTİSİ'NİN OYU YÜZDE KAÇ?

TİP'in hemen ardından ise Cumhur İttifakı'na katılmama kararı alan Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi yüzde 1.4'lük oy oranıyla yer aldı.

İşte son seçim anketindeki sonuçlar;

AK Parti: Yüzde 30,2

CHP: Yüzde 24,2

HDP: Yüzde 8,4

İYİ Parti: Yüzde 8

MHP: Yüzde 5,9

Memleket Partisi: Yüzde 3,1

TİP: Yüzde 2,8

YRP: Yüzde 1,4

Zafer Partisi: Yüzde 0,8

DEVA: Yüzde 0,4

Diğer: Yüzde 0,9

Kararsız: Yüzde 10,1

Oy kullanmayacaklar: Yüzde 3,9





