Heavy Rain PC sürümü 40 TL’den satışa sunulacak

Epic Games cephesi; Detroit Become Human’ı 20 TL’ye, Heavy Rain’ı 40 TL’ye ve Beyond Two Souls’ 40 TL’ye ön siparişe sundu. Demek ki neymiş PlayStation Türkiye ve Xbox Türkiye ekibinin söylediği fiyatlar merkezden belirleniyor o yüzden pahalı savunması pek de inandırıcı değilmiş. AAA yapımlar da bu fiyatlara satılabiliyormuş.

Heavy Rain PC platformuna 24 Haziran 2019 tarihinde gelecek. Beyond: Two Souls 27 Temmuz 2019 tarihinde ve Detroit: Become Human ise 2019’un sonlarına doğru PC oyuncuları ile buluşacak.