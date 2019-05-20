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Heavy Rain PC sürümü 40 TL’den satışa sunulacak

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TEKNOLOJİ  | 20.05.2019 09:34 | Son Güncelleme

Epic Games, Steam’i bitirmek için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Epic Games geçtiğimiz ay PlayStation 4’ün özel oyunları olan Detroit Become Human, Heavy Rain ve Beyond Two Souls’un PC’ye geleceğini açıklamıştı. Firma bugün ise oyunların çıkış tarihlerini şok eden fiyatları ile açıkladı.

Heavy Rain PC sürümü 40 TL’den satışa sunulacak

Epic Games cephesi; Detroit Become Human’ı 20 TL’ye, Heavy Rain’ı 40 TL’ye ve Beyond Two Souls’ 40 TL’ye ön siparişe sundu. Demek ki neymiş PlayStation Türkiye ve Xbox Türkiye ekibinin söylediği fiyatlar merkezden belirleniyor o yüzden pahalı savunması pek de inandırıcı değilmiş. AAA yapımlar da bu fiyatlara satılabiliyormuş.

Heavy Rain PC platformuna 24 Haziran 2019 tarihinde gelecek. Beyond: Two Souls 27 Temmuz 2019 tarihinde ve Detroit: Become Human ise 2019’un sonlarına doğru PC oyuncuları ile buluşacak.


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Anahtar Kelimeler:
Heavy Rain PC sürümü Epic Games

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