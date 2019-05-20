Heavy Rain PC sürümü 40 TL’den satışa sunulacak

Epic Games cephesi; Detroit Become Human’ı 20 TL’ye, Heavy Rain’ı 40 TL’ye ve Beyond Two Souls’ 40 TL’ye ön siparişe sundu. Demek ki neymiş PlayStation Türkiye ve Xbox Türkiye ekibinin söylediği fiyatlar merkezden belirleniyor o yüzden pahalı savunması pek de inandırıcı değilmiş. AAA yapımlar da bu fiyatlara satılabiliyormuş.
Heavy Rain PC platformuna 24 Haziran 2019 tarihinde gelecek. Beyond: Two Souls 27 Temmuz 2019 tarihinde ve Detroit: Become Human ise 2019’un sonlarına doğru PC oyuncuları ile buluşacak.
Meteoroloji duyurdu: Bugünden itibaren...
Ankara'da 'çinçilla' katliamı! Bakanlıktan açıklama geldi
Sertleşme sorunu damar hastalığının habercisi olabilir
Alzheimer'da beyni olumlu etkileyen faktörler nelerdir?
Yeryüzündeki cennet! Hayran kaldılar
Tatile çıkacaklara önemli uyarı! Oraya akın edecekler
Çok güleceksiniz! Bu haftaya damga vurdular
Okuyucu Yorumları 0 yorum