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Heidi Klum eleştirileri umursamıyor! "Üstümü çıkarmak için sabırsızlanıyorum"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.09.2024 11:26
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Geçtiğimiz hafta plajda üstsüz şekilde denize girdiği için eleştirilen Heidi Klum açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Yıllara meydan okuyan güzel "Üstümü çıkarmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Heidi Klum eleştirileri umursamıyor! "Üstümü çıkarmak için sabırsızlanıyorum"

Müzisyen Tom Kaulitz ile mutlu bir evliliği olan Heidi Klum, cesur paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Eski Victoria's Secret modeli, son olarak üstsüz şekilde plajda görüntülenince tepki görmüştü.

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle her daim övgü alan Heidi Klum bu konuda eleştirileri de umursamıyor.

Her fırsatta üstsüz poz veren güzel model son olarak "Kıyafetler olmadan her şey çok daha güzel. Kendimi ya da vücudumu saklamadan ya da güvensiz hissetmeden çok özgür büyüdüm" dedi.

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Eski Victoria's Secret güzeli "Güzel iç çamaşırları ya da kıyafetler giymeyi sevdiğim kadar, çok fazla giymemeyi de seviyorum. Evimin etrafında çıplak büyüdüm, ailem çıplaktı" dedi.

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Heidi Klum ayrıcı yıllarca tatillerde rahat olduğunu ifade ederek "Tatil yerlerinde karavanımız ya da çadırımızla, her zaman plajda çıplak olan ya da çıplak yüzen insanlar görürdüm" ifadelerini kullandı.

Heidi Klum üstsüz olmaya dair "Üstümü çıkarmak için sabırsızlanıyorum. Kelimenin tam anlamıyla cinsel bir şey değil, bir özgürlük meselesi" dedi.

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Heidi Klum
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