HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. En sevilen teknoloji markalarında Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı

En sevilen teknoloji markalarında Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı

09.09.2024 04:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz tatilinin sonlarına yaklaşırken hem öğrenciler hem de şehirde yeni bir başlangıç yapmak isteyenler için alışveriş sezonu başladı! Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında birçok ünlü marka, teknoloji tutkunlarına ve stil meraklılarına birbirinden cazip fırsatları ayağına getiriyor. İster öğrenciler için bir dizüstü bilgisayar, ister şehirde günlük kullanıma uygun kulaklıklar veya bir spor saati arayışında olun, her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler bu indirim sezonunda sizleri bekliyor.

En sevilen teknoloji markalarında Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı

Bu kampanya döneminde en popüler teknoloji markalarının ürünleri bütçe dostu fiyatlarla karşımıza çıkıyor. JBL'den hoparlör ve kulaklıklar, Apple'ın iPhone ve MacBook serileri, Xiaomi’nin fiyat-performans canavarı ürünleri, HP ve Lenovo'nun güçlü bilgisayarları, Philips'in bakım ve aydınlatma çözümleri, Samsung'un geniş elektronik ürün gamı, elektronik cihazlarınıza pratik aksesuar çözümler getiren Spigen ve Baseus gibi pek çok markanın en sevilen ürünlerinde yüksek indirim oranları sizleri bekliyor. Stoklar tükenmeden fırsatları kaçırmayıp hayalinizdeki ürünlere uygun fiyatlara sahip olabilirsiniz!

1. Her anınıza eşlik eden ses kalitesiyle JBL kulaklık ve hoparlörler indirimde!

2

Yüksek kaliteli ses ürünleriyle müzikseverlerin bir numaralı tercihi ola JBL markasının hoparlör ve kulaklıkları, müziği sadece dinlemekle kalmayıp hissetmenizi sağlayacak güçte ve berraklıkta bir kaliteye sahip. Outdoor etkinliklerden evde keyifli zamanlara kadar her ortamda mükemmel performans sunan ürünleri sayesinde kullanıcılar, JBL ürünlerinin dayanıklılığı ve taşınabilirliğiyle öne çıktığını belirtiyor. Siz de Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında en popüler JBL ürünlerini cazip indirimlerle alabilirsiniz!

Ürünü İncele

2. Apple ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar!

3

Apple, inovatif ürünleri ve benzersiz tasarımlarıyla teknoloji dünyasında fark yaratan bir marka. iPhone, Mac, ve Watch gibi ürünleriyle kullanıcıların günlük yaşamına sadece işlevsellik değil estetik de katıyor. Pek çok kişi uzun zamandır Apple ürünlerinin kullanıcı dostu arayüzü ve dayanıklılığıyla hayatı kolaylaştırdığını belirtiyor. Şimdi siz de Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları ile Apple’ın birçok popüler ürününde indirim fırsatlarını yakalayarak ihtiyacınız olan teknolojiye daha uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

Ürünü İncele

3. Teknolojiye yatırım yapmak isteyenler için Samsung ürünleri!

4

Akıllı saatlerden kulaklıklara ve tabletlere kadar pek çok elektronik cihazda indirimi bulunan Samsung, geniş ürün yelpazesiyle teknoloji meraklılarının vazgeçilmezi. Akıllı telefonlardan televizyonlara, beyaz eşyadan giyilebilir teknolojiye kadar her ihtiyaca yönelik ürünleriyle tanınan markayı kullanıcılar, yenilikçi teknolojileri ve dayanıklı ürünleriyle güven vermesi sebebiyle de çok beğeniyorlar. Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları’nda Samsung’un öne çıkan ürünlerinde kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor.

Ürünü İncele

4. Elektronikte yenilikçi ve erişilebilir fiyatlar: Xiaomi

5

Akıllı telefonlardan ev aletlerine kadar geniş ürün yelpazesiyle Xiaomi, herkesin teknolojiye ulaşmasını kolaylaştırıyor. Xiaomi'nin minimalist ve şık tasarımlarıyla dikkat çeken ürünleri, hem kullanıcı hem de bütçe dostu çözümleriyle herkesin gönlünde taht kurmuş durumda. Kullanıcılar, özellikle Xiaomi’nin akıllı saatleri ve telefonlarının fiyat-performans açısından rakipsiz olduğunu belirtiyor. Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları devam ediyorken almayı düşündüğünüz bir Xiaomi ürün varsa indirimleri kaçırmayın deriz!

Ürünü İncele

5. Her ihtiyaca uygun bilgisayar çözümleriyle HP her an yanınızda!

6

HP, kaliteli bilgisayar ve aksesuarlarıyla iş, okul ve eğlence ihtiyaçlarınıza uygun çözümler yaratıyor. Marka, uzun ömürlü pili, güçlü işlemciler ve şık tasarımlarıyla hem öğrencilere hem de profesyonellere hitap ediyor. HP laptopların dayanıklılığı ve performansıyla öne çıktığını vurgulayan kullanıcılar, Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları’nda HP’nin en sevilen ürünlerini cazip indirimlerle yakalıyor!

Ürünü İncele

6. Ev için akıllı çözümleriyle Philips her bütçeye hitap etmeye devam ediyor

7

Philips, kişisel bakımdan televizyon ve aydınlatma ürünlerine kadar evlerin vazgeçilmez markalarından biri. Marka, gelişmiş görüntü teknolojileri ve enerji tasarruflu aydınlatma çözümleriyle yaşam alanlarınıza kalite ve konfor katıyor. Kullanıcılar, Philips'in yaşamlarının her alanında yer alan bir marka olduğunu belirtiyor. Gelin, Philips'in popüler ürünlerinde süren indirimlerden yararlanarak evinizi yenilemeye başlayın!

Ürünü İncele

7. Cihazlarınıza güvenilir güç ve koruma sağlayan: Spigen

8

Spigen, akıllı telefonlar için yüksek kaliteli kılıflar ve aksesuarlar üreten lider markalardan biri. Spigen, dayanıklı, şık ve fonksiyonel ürünleriyle telefonunuzu en iyi şekilde korurken tarzınızı da yansıtmanıza olanak tanıyor. Kullanıcılar, Spigen kılıflarının hem sağlam hem de estetik olduğunu, özellikle düşmelere ve çizilmelere karşı koruma yarattığını belirtiyor. Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nda Spigen ürünlerinde cazip indirimler sizleri bekliyor!

Ürünü İncele

8. Teknolojide pratik çözümlere sahip Baseus ile yarı yolda kalmayın!

9

Baseus, aksesuar ve teknoloji dünyasında geniş bir ürün yelpazesiyle tanınan yenilikçi bir marka. Şarj kabloları, adaptörler, araç içi aksesuarlar ve daha pek çok ürünle günlük yaşamı kolaylaştırıyor. Kullanıcılar, Baseus ürünlerinin dayanıklılığı ve işlevselliğiyle fiyat-performans açısından mükemmel olduğunu belirtiyor. Şimdi, Baseus’un çeşitli ürünlerinde indirim fırsatlarını kaçırmayın!

Ürünü İncele

9. Hem profesyonellere hem öğrencilere hitap eden: Lenovo

10

Teknoloji dünyasında inovasyon denince akla gelen markalardan olan Lenovo, geniş ürün yelpazesiyle dizüstü bilgisayarlardan masaüstü bilgisayarlara, tabletlerden aksesuarlarına kadar her ihtiyaca uygun ürünler sunuyor. Kullanıcılar, Lenovo bilgisayarlarının performans, dayanıklılık ve taşınabilirlik açısından beklentileri karşıladığını vurguluyor. Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları’nda Lenovo ürünlerindeki süper indirimlere bir göz atabilirsiniz.

Ürünü İncele

10. Bilgisayarda güç arayanları tatmin eden Asus ile hızınızı kaybetmeyin!

11

Asus, yüksek performanslı dizüstü ve masaüstü bilgisayarları, oyuncu ekipmanları ve ağ çözümleriyle tanınan bir teknoloji markası. Ürünleri, hem profesyonel kullanıcılar hem de oyun tutkunları tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Bunun yanında kullanıcılar, Asus’un ürünlerinin güçlü donanım özellikleri ve şık tasarımlarıyla fark yarattığını da belirtiyor. Bilgisayar almak ya da bilgisayar deneyimini iyileştirmek isteyenler için Asus’un popüler ürünlerini Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları ile yakalamayı unutmayın!

Ürünü İncele

Bu içerik 9 Eylül 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

 Yıldız savaşları başlasın! Star Wars temalı LEGO setler indirime girdi

Yıldız savaşları başlasın! Star Wars temalı LEGO setler indirime girdi

 Kişisel asistanınız olacak! İşte indirimdeki Apple Watch modelleri...

Kişisel asistanınız olacak! İşte indirimdeki Apple Watch modelleri...

 Samba'ya benzerliğiyle dikkat çekiyor! Adidas'ın çok satan o modeli indirime girdi

Samba'ya benzerliğiyle dikkat çekiyor! Adidas'ın çok satan o modeli indirime girdi

 "Ayağımdan çıkarmıyorum, öyle rahat!" Crocs'ta 1500 TL altı fiyatlar

"Ayağımdan çıkarmıyorum, öyle rahat!" Crocs'ta 1500 TL altı fiyatlar

 Çok satan ürünler Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'na özel indirimde

Çok satan ürünler Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'na özel indirimde

 Çok satanlarda ilk sırada! Hassas ciltlilerin ilk tercihi...

Çok satanlarda ilk sırada! Hassas ciltlilerin ilk tercihi...

 Philips'in çok satan tıraş makinesi günün fırsat ürünü oldu

Philips'in çok satan tıraş makinesi günün fırsat ürünü oldu

 Philips'in en çok satan airfryerı indirimli fiyatıyla burada!

Philips'in en çok satan airfryerı indirimli fiyatıyla burada!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Apple HP philips Samsung Xiaomi Asus Lenovo JBL
İş birliği İçerikleri
Philips'in en çok satan airfryerı indirimli fiyatıyla burada!

Philips'in en çok satan airfryerı indirimli fiyatıyla burada!

Binlerce kişinin favorisi! Mutfak kategorisinin çok satan yıldızları

Binlerce kişinin favorisi! Mutfak kategorisinin çok satan yıldızları

Samba'ya benzerliğiyle dikkat çekiyor! Adidas'ın çok satan o modeli indirime girdi

Samba'ya benzerliğiyle dikkat çekiyor! Adidas'ın çok satan o modeli indirime girdi

Ağustos'ta moda kategorisinde en çok satan ürünlerini seçtik

Ağustos'ta moda kategorisinde en çok satan ürünlerini seçtik

Elektronikte ağustos ayının en çok tercih edilen ürünleri

Elektronikte ağustos ayının en çok tercih edilen ürünleri

Kitap kurtları bu listeye bayılacak!

Kitap kurtları bu listeye bayılacak!

Tümünü Gör
Kitap kurtları bu listeye bayılacak!

Kitap kurtları bu listeye bayılacak!

Çok satanlarda ilk sırada! Hassas ciltlilerin ilk tercihi...

Çok satanlarda ilk sırada! Hassas ciltlilerin ilk tercihi...

Ağustos ayının ev yaşam kategorisinde en çok satan ürünleri

Ağustos ayının ev yaşam kategorisinde en çok satan ürünleri

Geçen ayın en çok satan kişisel bakım ürünlerini sizin için seçtik

Geçen ayın en çok satan kişisel bakım ürünlerini sizin için seçtik

Kişisel asistanınız olacak! İşte indirimdeki Apple Watch modelleri...

Kişisel asistanınız olacak! İşte indirimdeki Apple Watch modelleri...

BİM'e Kumtel Derin Dondurucu geliyor!

BİM'e Kumtel Derin Dondurucu geliyor!

Tümünü Gör
BİM'e Kumtel Derin Dondurucu geliyor!

BİM'e Kumtel Derin Dondurucu geliyor!

Kedi ve köpek mamalarında kaçırılmayacak indirimler burada

Kedi ve köpek mamalarında kaçırılmayacak indirimler burada

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell'da büyük indirim başladı

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell'da büyük indirim başladı

A101'e Seiko saatler, Versace parfümler geliyor!

A101'e Seiko saatler, Versace parfümler geliyor!

"Ayağımdan çıkarmıyorum, öyle rahat!" Crocs'ta 1500 TL altı fiyatlar

"Ayağımdan çıkarmıyorum, öyle rahat!" Crocs'ta 1500 TL altı fiyatlar

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Samba'ya benzerliğiyle dikkat çekiyor! Adidas'ın çok satan o modeli indirime girdi

Samba'ya benzerliğiyle dikkat çekiyor! Adidas'ın çok satan o modeli indirime girdi

Çok satanlarda ilk sırada! Hassas ciltlilerin ilk tercihi...

Çok satanlarda ilk sırada! Hassas ciltlilerin ilk tercihi...

Kişisel asistanınız olacak! İşte indirimdeki Apple Watch modelleri...

Kişisel asistanınız olacak! İşte indirimdeki Apple Watch modelleri...

BİM'e Kumtel Derin Dondurucu geliyor!

BİM'e Kumtel Derin Dondurucu geliyor!

Kedi ve köpek mamalarında kaçırılmayacak indirimler burada

Kedi ve köpek mamalarında kaçırılmayacak indirimler burada

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell'da büyük indirim başladı

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell'da büyük indirim başladı

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Geleceği kitap gibi okuyabileceğiniz yeni yol... Chatgpt hayallerinizi yaşadığınız yakın geleceği size yazılı bir şekilde aktarıyor

Bu hikayede başrol sensin

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'na özel Apple Watch modelleri de indirime girdi

Kişisel asistanınız olacak! İşte indirimdeki Apple Watch modelleri...

iPhone 16 Türkiye'de ne kadar olacak? İşte ödenecek miktar...

iPhone 16 Türkiye fiyatı belli oldu! İşte ödenecek miktar...

Ağustos ayının elektronik kategorisinde en çok satan ürünleri

Elektronikte ağustos ayının en çok tercih edilen ürünleri

iPhone kılıfınızın bakımını nasıl yapmalısınız? Uzun ömürlü kullanım için ipuçları

iPhone kılıfınızın bakımını nasıl yapmalısınız? Uzun ömürlü kullanım için ipuçları

Fiyatı 1699 TL'ye düştü! Övgüler toplayan Anker kulaklıkta fırsat zamanı

Anker'in övgüler toplayan o kulaklığında fırsat zamanı!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.