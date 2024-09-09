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Fiyatı 2013 TL'ye düştü! Adidas Samba'ya benzerliğiyle dikkat çeken o model indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
09.09.2024 10:29
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Son dönemde sokak stilinin vazgeçilmezlerinden olan Adidas Samba'ya alternatif arayanlar için harika bir haberimiz var. Adidas Vl Court 3.0; yalın tasarımı ve konforuyla öne çıkıyor, sade tasarımıyla son zamanların en çok satan spor ayakkabı modeli Samba'ya benzerliğiyle dikkat çekiyor. Üstelik şimdi Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında %42 indirimle sizleri bekliyor. Detaylar içeriğimizde...

Fiyatı 2013 TL'ye düştü! Adidas Samba'ya benzerliğiyle dikkat çeken o model indirimde

Günlük tarzınızı hem rahat hem de şık bir şekilde tamamlamak mı istiyorsunuz? Sokak stilini rahatlıkla buluşturmak isteyenler için tasarlanan spor ayakkabılar, şıklığı ve işlevselliği bir araya getiriyor. Son dönemde retro esintilerle geri dönen ikonik spor ayakkabılar, hem spor aktiviteleri hem de günlük kullanımda ön plana çıkıyor. Spor ayakkabısı denilince ilk akla gelen markalardan Adidas’ın yalın ve iddialı tasarımları her ortamda fark yaratmayı başarıyor. Adidas Vl Court 3.0, klasikleşmiş adidas Samba modelinin tahtını sarsacak potansiyele sahip. Samba modelinin başarısını yakalamaya aday olan ayakkabı, şimdiden birçok moda tutkununun da favorisi. Üstelik şu anda Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında kısa süreliğine indirimde. Eğer siz de de hem rahat hem de şık bir spor ayakkabı arıyorsanız, Adidas Vl Court 3.0 tam size göre!

Adidas Vl Court 3.0 Erkek Spor Ayakkabısı

adidas Vl Court 3.0 Erkek Spor Ayakkabısı

Adidas Vl Court 3.0, günlük tarzını bir üst seviyeye taşımak isteyen erkekler için ideal bir seçenek. Yumuşak deri veya süet üst yüzeyi, hem dayanıklılık hem de şıklık sunarken, konforlu astarı gün boyu rahatlık sağlıyor. Hafif yastıklama özelliği sayesinde her adımda ayaklarınızın yorulmasını engelliyor. Sertleştirilmiş kauçuk dış taban, hem sağlam bir tutuş hem de esneklik kazandırıyor. Yumuşak deri veya süet üst yüzeyi, ikonik 3 bant detayı ile tamamlanırken bağcıklı tasarımı sayesinde ayağınıza uyum sağlıyor. Adidas Vl Court 3.0, spor ayakkabı ile ister günlük hayatta ister spor yaparken tarz sahibi olabilir, ayakkabının hem klasik hem de modern çizgileri sayesinde onu her türlü kıyafetle kolayca kombinleyebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Dokusu harika! Çok şık gözüküyor."

  • "Gayet güzel rahat bir ayakkabı."

  • "Malzeme kalitesi çok iyi. Çok dayanıklı malzemeden yapılmış. Taban kısmı yastıklı, orta kısmı ise süet."
Ürünü İncele

Bu içerik 9 Eylül 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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