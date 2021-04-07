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Heidi Klum, her defasında çıplaklık sınırını zorluyor

07.04.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde yaptığı işlerden çok sosyal medya platformlarından yaptığı çıplak paylaşımlarla gündemden düşmeyen 4 çocuk annesi Heidi Klum, bu sefer TikTok hesabından paylaşım yaptı.

Heidi Klum, her defasında çıplaklık sınırını zorluyor

Dünya çapında çok izlenen yarışma programlarından The America's Got Talent’a jüri üyesi olan Heidi Klum, son dönemlerde yaptığı işlerden çok çıplak paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. 4 çocuk annesi eski süper model, kusursuz fiziğini sergilemekten çekinmiyor.

Çıplak havuza girdiği anları Instagram hesabından paylaşan Heidi Klum, bu sefer TikTok’ran banyo yaptığı anları paylaştı.

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HEİDİ KLUM GENÇ KOCASINA HAZIRLANIYOR

47 yaşındaki Runway Project sunucusu, hayranlarına 31 yaşındaki kocası Tom Kaulitz ile randevu gecesine nasıl hazırlandığını gösteren bir TikTok videosu yayınladı.

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Hayranları, Heidi Klum'un yaşlanmayan cildi ve zarif fiziği tarafından büyülendi.

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tiktok Heidi Klum Instagram
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