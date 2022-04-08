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Heidi Klum'un kızı Leni Klum dikkatleri üzerine çekti! "Annesinin kızı"

08.04.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Annesi Heidi Klum gibi modellik alanında kariyer yapmaya başlayan Leni Klum, geçtiğimiz günlerde görüntülendi. Yeşil kısa şortu ve ceketiyle poz veren 17 yaşındaki Leni'yi görenler "Annesinin kızı" yorumları yaptı.

Heidi Klum'un kızı Leni Klum dikkatleri üzerine çekti! "Annesinin kızı"

Heidi Klum'un iş insanı Flavio Briatore ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Leni Klum modelliğin kariyerine adım attı. Annesinin gözetiminde, adım attığı modellik kariyerini emin adımlarla sürdüren 17 yaşındaki Leni, etkinliklerde de boy gösteriyor.

Bir süre önce bir davette yeşil takımıyla poz veren Heidi Klum'un kızı tüm dikkatleri üzerine çekti.

Heidi Klum'un kızı Leni sosyal medyayı da aktif kullanıyor. Annesi kadar iddialı olan genç modeli görenler "Annesinin izinde" yorumlarında bulunuyor.

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Heidi Klum'un, kızı Leni'nin ticari isim hakkını kaptırdığı babası Günther Klum'a dava açtığı ortaya çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Heidi Klum
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