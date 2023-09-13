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    4. Heidi Klum'un kızı Leni Klum New York Moda Haftası'nda fırtına gibi esti! İç çamaşırı itirafı sosyal medyanın gündemine oturdu

    Heidi Klum'un kızı Leni Klum New York Moda Haftası'nda fırtına gibi esti! İç çamaşırı itirafı sosyal medyanın gündemine oturdu

    13.09.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Alman televizyon sunucusu ve süper model Heidi Klum'un kendisi gibi model kızı Leni Klum New York Moda Haftası'nda fırtına gibi esti. Moda haftasında bir iç giyim markasının defilesine katılan Leni yaptığı itiraflarla bir kez daha gündem gelmeyi başardı.

    Alman televizyon sunucusu ve süpermodel Heidi Klum ile İtalyan iş insanı Flavio Briatore'nin kızı olan 19 yaşındaki Leni Klum modellik kariyeri sayesinde dikkatleri üzerine çeken bir isim olmaya devam ediyor. New York Moda Haftasına katılan model New York Post'a yaptığı açıklamasında iç giyime karşı özel bir ilgisi olduğunu dile getirdi.

    "DANTELE ÖZEL BİR TUTKUM VAR"

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    19 yaşındaki model katıldığı bir iç giyim markasının defilesinde, "Dantele özel bir tutkum var. Aynı zamanda sportif stilleri seviyorum. Külotlar ve büstiyerler de benim vazgeçilmez parçalarım" dedi.

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    Defilede Leni uzun kırmızı çizmeleri ve siyah mini eteği ile büyülerken kombinini vegan deri trençkotuyla tamamlamayı tercih etti.

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    Anahtar Kelimeler:
    Heidi Klum Leni Klum

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