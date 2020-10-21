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Hekimoğlu 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hastanede AIDS paniği! Hekimoğlu 22. son bölümde neler oldu?

21.10.2020 02:31 | Son Güncelleme:
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Kanal D'nin sevilen dizisi Hekimoğlu 22. son bölümüyle ekrana geldi. Timuçin Esen'in Doktor Ateş Hekimoğlu rolünü canlandırdığı Hekimoğlu dizisinin 23. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Hekimoğlu dizisi yeni bölümde Ateş Hekimoğlu'na musallat olan bir hasta ondan kendisini tedavi etmesini istiyor ancak Ateş buna biraz sert çıkıyor. Hastanede ortalık karışıyor. Hastaya bulaşıcı bir hastalık olan AIDS tanısı konuyor. Ancak hasta, Zeynep onu muayene ederken yüzüne öksürünce olanlar oluyor.

Hekimoğlu dizisinin 22. bölümü 20 Ekim Salı akşamı ekrana geldi. Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı Hekimoğlu dizisinin 27 Ekim Salı akşamı ekrana gelecek olan 23. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Zeynep ve Emre arasındaki sürpriz yakınlaşma aşka mı dönüşecek?

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'de Kanal D'de!

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HEKİMOĞLU SON BÖLÜM ÖZETİ

Hekimoğlu'nun 20 Ekim Salı yayınlanan son bölümünde Hekimoğlu ve Selin arasındaki sonu gelmeyen çekişmelerin dozu giderek yükseldi.

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Öyle ki Hekimoğlu İpek’ten Selin’i kovmasını isteyecek kadar ileri gider. İpek onun bu talebini ciddiye almasa da Hekimoğlu boş durmayacaktır. Selin’in özel hayatına dair bilgi edinmek için yapmadığını bırakmaz. Bu sürece Selin’in kocası Metin de dahil olunca işler iyice kızışır.

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Diğer yandan dünyaca ünlü bir bisikletçi yarış esnasında fenalaşarak hastaneye getirilir. Doping aldığını inkar etmeyen sporcu giderek kötüleşince Hekimoğlu onu bu hale düşüren asıl sebebin peşine düşer.

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Bu arada doping konusunun basına sızması, an meselesidir. Bütün dünyada tanınan sporcu, kariyerini kötü bir sonla noktalamanın eşiğine gelir.

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Hekimoğlu ile Selin’in arasında neler olacak? Hekimoğlu Selin’in özel hayatına dair bilgi edinebilecek mi? Hekimoğlu vakayı çözüp, sporcuyu kurtarabilecek mi?

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