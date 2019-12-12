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Hekimoğlu dizisi 1. bölümden yeni fragman yayınlandı! Hekimoğlu ne zaman başlıyor? İşte konusu

DİZİ HABERLERİ  | 12.12.2019 23:37 | Son Güncelleme

Kanal D’nin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz’ın yer aldığı, dünya çapında büyük bir hayran kitlesi edinen House M.D. dizisinin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu’nun 1. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Kanal D'nin iddialı dizisi Hekimoğlu çarpıcı konusuyla dikkat çekiyor. Peki Hekimoğlu dizisi ne zaman başlayacak?

Yayınlandığı bütün ülkelerde reyting rekorları kıran ve büyük bir hayran kitlesi yaratan House M.D. dizisi, Hekimoğlu adıyla Kanal D'de başlıyor. Dizi dünyasının unutulmaz karakteri Dr. House'u Timuçin Esen canlandırıyor.

Bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Hülya Gezer oturuyor.

Amerika’da Universal Television şirketi tarafından hayata geçirilen, iki Altın Küre ödüllü House M.D’nin Türkiye uyarlaması Hekimoğlu, 17 Aralık Salı 20.00'da Kanal D’de.

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HEKİMOĞLU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen) enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda nam salmış başarılı bir doktordur. Hekimoğlu zekası ve hastalıkları teşhis ederken kullandığı farklı yöntemleriyle şaşırtır ve hayranlık uyandırır. "Herkes yalan söyler" cümlesi klasik haline gelen Hekimoğlu, bu özelliklerinden dolayı takip edilmesi zevkli ve vazgeçilmez bir karakterdir.

HEKİMOĞLU OYUNCULARI ROLLERİNİ ANLATTI

House M.D. dizisinin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu’nun başrol oyuncuları Timuçin Esen, Okan Yalabık ve Ebru Özkan Saban yeni projelerini şu sözlerle anlattı.

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Timuçin Esen:

Hekimoğlu ekibiyle; bu sıra dışı diziyi bir kere daha hayata geçirmek üzere yola çıktık. Harika bir kadro kuruldu ve hep beraber hikaye ve karakterleri izleyicilerimize en iyi şekilde ulaştırmak için uğraş veriyoruz. Zor ama aynı zamanda heyecan verici bir süreç. Hikayemizin temeli tıbbi polisiyeye dayanıyor aslında… Dizinin orijinali House’un Sherlock Holmes ile olan ilişkisini bilenler bilir... İnsan vücudunu olay yeri olarak düşünürsek bizim genç doktor ekibimiz de -Dedektif Hekimoğlu- önderliğinde bir nevi olay yeri inceleme ekibi gibi yol alıyor. Hastalığın izini sürüyor… Her bölüm çözülemeyen gizemli vakaları, sıra dışı ve aykırı metodlarla çözmeye çalışıyorlar. İnsanların hayatlarını kurtarıyorlar. Süreç içerisinde oldukça bilgilendirici bir proje olacağını düşünüyorum. Ben çalışırken yepyeni tıbbi bilgilere vakıf oldum. Seyircinin de bu açıdan ilgisini çekeceğini düşünüyorum.

Okan Yalabık:

“Bu serinin uyarlanacak olması çok enteresan ve ilgi çekici geldi açıkçası. Önerilen rol de, seri de benim özellikle sevdiğim bir karakterdi. Günümüz TV dizilerindeki şiddeti düşününce ve bir de Dr. House’u Timuçin Esen’in oynadığını öğrenince keyifle kabul ettim. Çok spesifik bir iş olduğu için normalin biraz daha dışında sorumluluklarımız var. İyi bir iş çıkartmaya çalışıyoruz ve umuyorum karşılığını da bulacak.”

Ebru Özkan Saban:

“Yeni bir proje, yeni bir heyecan. Çok güzel bir ekiple yola çıktık, heyecanla yayın günümüzü bekliyoruz...”


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kalitesiz çekim olmuş flash tv oyunculuğu pes dedirtti birebir kopya film ucuz şeysi
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