Hem başlangıç hem profesyonel müzisyenler için en iyi gitar markaları ve modelleri

Gitar çalmaya yeni başlayacaksanız veya eski gitarınızı değiştirmek istiyorsanız kaliteli bir model arayışına girmiş olabilirsiniz. Ancak "En iyi gitar markası nedir?" gibi bir sorunuz varsa bu sorunun cevabı sizin seviyenize ya da beklentilerinize göre değişebilir. Bu noktada sizler için derlediğimiz en iyi gitar markalarını inceleyerek kendiniz için en uygun modeli bulabilirsiniz.

1. En çok tercih edilenlerden biri: Yamaha C70 Klasik Gitar

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Onlarca yıldır ürettiği çeşitli enstrümanlar ile bilinen Yamaha, söz konusu gitarlar olduğunda da oldukça iddialı. Siz de Yamaha’nın her bütçeye ve seviyeye uygun modelleri arasından kendiniz için en uygun olanı tercih edebilirsiniz. Bu noktada gül ağacından üretilmiş C70 Klasik Gitar modeli aradığınız ürün olabilir. Sağ elini baskın olarak kullananlara göre üretilen bu ürün, kaliteli performansı ile gitara yeni başlayanlara göre.

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2. Gibson SG Standard Elektro Gitar, tasarımı ile dikkat çekiyor!

En iyi gitar markaları arasında yer alan Gibson, sadece elektro ve akustik gitar üretir. Tamamen deneyimli işçiler tarafından yapılan Gibson gitar modelleri, daha çok profesyoneller tarafından tercih edilir. Eğer siz de kaliteli bir elektro gitar arayışındaysanız Gibson SG Standard Elektro Gitar, hafif maun gövdesi ve nitro kaplaması ile sizin için doğru bir seçenek olabilir. Ayrıca bu gitar, eşleştirilmiş humbucker manyetiği ile gerçek PAF tonu sunar.

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3. Takamine Gd11Mce Elektro Akustik Gitar, etkileyici bir performans vadediyor!

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Japonya temelli bir marka olan Takamine; elektro ve akustik gitar modelleri üretir. Eşsiz bir klavye deneyimi, sound ve akort kontrol mekanizmasını müzikseverlere sunan bu marka, farklı ağaçlardan ürettiği gitar modelleri ile bilinir. Bu noktada "En iyi gitar hangi ağaçtan yapılır?" gibi bir sorunuz varsa bu sorunun cevabı gitardan almak istediğiniz tona göre değişir. Gd11Mce Elektro Akustik Gitar modeli, maun gövdesi ve Takamine elektronik sistemi ile etkileyici bir performans sunar.

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4. Fender ESC-110 WN Natural Klasik Gitar, her düzey için uygun!

Amerika temelli bir marka olan Fender, farklı seviyelere ve bütçelere uygun gitar modelleri ile tanınır. Akustik, bas, klasik ve elektro gitar üretimi yapan Fender’in ESC-110 WN Natural Klasik Gitar modeli; doğal tonu, göz alıcı görünüşü, rahat ve kolay çalımıyla favoriniz olmaya aday. Hem yeni başlayanlar hem ileri düzey gitaristler için uygun olan bu model, hiçbir gitarda olmayan sap ayar çeliği sayesinde her hava koşulunda gitarınızın sap düzgünlüğünü ayarlamanıza da olanak sağlar.

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5. Ibanez GIO SA Serisi GSA60-WNF-Elektro Gitar, müzikle iç içe geçen anları daha keyifli kılıyor!

Dünyanın önde gelen gitar markalarından biri olan Ibanez, yaşlanmış ağaçlardan üretilen ve eşsiz klavye konforu sağlayan enstrümanları ile ön plana çıkar. Marka üreticilerinin tamamının enstrümancı olması, Ibanez’in bir diğer avantajı olabilir. Ibanez GIO SA Serisi GSA60-WNF-Elektro Gitar da kalitesi, rahat çalınabilir olması ve muhteşem el işçiliği ile hem yeni başlayanlar hem profesyoneller için doğru bir tercih.

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6. Profesyonellerin tercihi: Martin & Co 20th Anniversary Gitar

En iyi gitar markası, klasik gitarlar söz konusu olduğunda değişkenlik gösterebilir. Bu noktada Martin & Co, özellikle akustik ve klasik gitar modellerine yoğunlaşan üretimi ile tercih edebileceğiniz bir marka olabilir. Martin & Co 20th Anniversary Gitar, klavye ve köprü tasarımları ile büyük bir konfor sağlar. Ahşap tasarımı ile dikkat çeken bu ürün, farklı seviyedeki gitaristlerin kullanabileceği bir model olsa da yüksek fiyatı nedeniyle daha çok profesyoneller tarafından tercih edilir.

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7. Cort Akustik Gitar, kaliteli yapısı ile ön plana çıkıyor!

Günümüz gitar dünyasının en güvenli ve kaliteli markalarından birisi olarak karşımıza çıkan Cort, her seviyedeki müzisyenlere enstrüman üretse de giriş ve orta seviyedeki gitarlarıyla daha ön planda. Eğer gitar çalmaya yeni başlıyorsanız Cort Akustik Gitar sizin için doğru bir tercih olabilir. Ladin kapak tasarımı sayesinde çeşitli müzik türleri ve çalış stilleri için ideal olan bu gitar modeli, güçlü kırlangıç tipi sap bağlantısı ile kasanın enerjisini kayıpsız olarak dışarıya aktarır.

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8. Klasik gitarlar, Cordoba markasının uzmanlık alanı!

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Gitar çalmaya başlamak isteyenler ve profesyoneller için model seçenekleri sunan Cordoba markası, C1M Klasik Gitar ile aradığınız özellikleri bir arada sunar. Ladin bir üst, maun arka ve yanlar, ince bir boyun profili ve mat kaplamaya sahip olan bu model, rahat ve kolay çalınabilir olması ile ön plana çıkar. Birinci sınıf Savarez telleri ile üstün bir ses kalitesi sağlayan C1M modeli, ayarlanabilir bir destek çubuğu da sunar.

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9. Ohri Klasik Gitar, gece mavisi rengi ile herkesi büyülüyor!

Gitar denildiğinde akla gelen ilk markalardan biri olan Ohri’nin BLS Klasik Gitar modeli, yeni bir hobi edinmek isteyenler için oldukça ideal. Gece mavisi tasarımı ile ön plana çıkan bu model, başarılı entonasyonu ile aradığınız ürün olabilir. Nato kaplama gövdesi, akçaağaçtan üretilmiş sapı ve gül ağacı klavyesi ile tatmin edici bir ses sağlayan Ohri BLS, aynı zamanda keyifli bir çalma deneyimi sunar.

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10. Muhteşem bir fiyat performans ürünü: Madrig Mcg-12 Klasik Gitar



Fiyatına göre etkileyici tonlara sahip olan Madrig Mcg-12 Klasik Gitar modeli; Uzak Doğu maun ağacından imal edilen nato kaplama gövdesi, akçaağaç sapı ve gül ağacı klavyesi ile etkileyici bir performans sunar. Bu model, sahip olduğu Truss-Rod demiri sayesinde uzun bir süre boyunca akort ayarını korur. Dolayısıyla bu ürün, gitarını devamlı olarak akort etmekten hoşlanmayanlar için doğru bir tercih olabilir.

Altın rengi akort burguları ile şık bir görünüm sunan bu klasik gitar modelini daha ayrıntılı olarak incelemek ve satın almak için buraya tıklayın!

