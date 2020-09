Hem farklı hem de eğlenceli: Sex Education konusu ve oyuncuları

Sex Education Dizisi Karakterleri / Oyuncuları

Sex Education oyuncularının hayat verdikleri karakterlerin hikayeleri de dizinin konusu gibi çok ilgi görüyor. Her bölümde farklı karakterlerin hikayesi anlatılıyor. Her hafta yeni isimlerin de dahil olduğu Sex Education cast seçimleriyle de izleyenlerin beğenisini topluyor.

Otis Milburn (Asa Butterfield)

Sex Education Otis karakteri, 16 yaşında bir lise öğrencisi. Annesiyle birlikte yaşıyor. Annesi cinsellik terapisti olduğu için ister istemez yaşıtlarına göre bu konuyla ilgili daha çok şey biliyor. Cinsellik ile ilgili pek çok şeyi bilmesine rağmen henüz bunu pratiğe dökebilmiş değil, hatta birtakım sorunlar yaşıyor. Çekingen yapısına rağmen konu cinsellikle ilgili bilgi vermek olunca karşımıza bilgili ve soğukkanlı bir karakter çıkıyor. İlgi duyduğu ancak açılamadığı Maeve’in teklifini kabul ederek, okuldaki öğrencilere cinsellik ile ilgili tavsiyeler vermeye başlıyor.

Asa Butterfield, 1997 Londra doğumlu. 8 yaşında okuldaki drama kulübünde keşfedildi. Önce küçük rollerde yer almaya başladı. 10 yaşında The Boy in Stripe Pijamas filminde karşımıza çıktı. Merlin, The Space Between Us, Nancy McPhee ve The Big Bang gibi yapımlardaki rolleri ile tanınıyor.