Hem farklı hem de eğlenceli: Sex Education konusu ve oyuncuları

Özgün senaryosu ve dikkat çeken detaylarıyla Sex Education Netflix’in öne çıkan yapımlarından biri. Genellikle eğlenceli bir akışa sahip olan Sex Education dizisi, aynı zamanda içerdiği dramatik ögeler ve toplumsal mesaj veren sahneleriyle de dikkat çekiyor. Bir İngiliz dizisi olan Sex Education, aynı zamanda başarılı oyuncu kadrosuyla da izleyenlerin beğenisini topluyor. İşte kısa zamanda Netflix’in en sevilen dizilerinden biri olmayı başaran Sex Education konusu ve oyuncuları! Sex Education Dizisi Konusu Sex Education dizisi, 16 yaşındaki Otis’in okuldaki arkadaşlarına cinsellik ile ilgili tavsiyeler vermesini konu alıyor. Aslında öz güvensiz bir çocuk olan Otis, terapist olan annesinden öğrendikleri sayesinde okulda arkadaşlarına cinsellik tüyoları vermeye başlıyor. Okulun asi kızı Maeve, Otis’e okulda cinsellik terapisi yapabileceği bir klinik açmayı teklif ediyor. Maeve’e içten içe ilgi duyduğu için bu teklifi kabul ediyor. Okulda pek de popüler olmayan Otis, bu işle birlikte yaşadığı öz güven eksikliğini gidermeye çalışırken, Maeve ise bu şekilde para kazanmayı amaçlıyor. Maeve, cinsellikle ilgili sorunlar yaşayan öğrencileri Otis’e getiriyor. Otis de onlarla görüşerek sorunlarını çözmeye çalışıyor.

Sex Education Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Sex Education oyuncularının hayat verdikleri karakterlerin hikayeleri de dizinin konusu gibi çok ilgi görüyor. Her bölümde farklı karakterlerin hikayesi anlatılıyor. Her hafta yeni isimlerin de dahil olduğu Sex Education cast seçimleriyle de izleyenlerin beğenisini topluyor. Otis Milburn (Asa Butterfield) Sex Education Otis karakteri, 16 yaşında bir lise öğrencisi. Annesiyle birlikte yaşıyor. Annesi cinsellik terapisti olduğu için ister istemez yaşıtlarına göre bu konuyla ilgili daha çok şey biliyor. Cinsellik ile ilgili pek çok şeyi bilmesine rağmen henüz bunu pratiğe dökebilmiş değil, hatta birtakım sorunlar yaşıyor. Çekingen yapısına rağmen konu cinsellikle ilgili bilgi vermek olunca karşımıza bilgili ve soğukkanlı bir karakter çıkıyor. İlgi duyduğu ancak açılamadığı Maeve’in teklifini kabul ederek, okuldaki öğrencilere cinsellik ile ilgili tavsiyeler vermeye başlıyor. Asa Butterfield, 1997 Londra doğumlu. 8 yaşında okuldaki drama kulübünde keşfedildi. Önce küçük rollerde yer almaya başladı. 10 yaşında The Boy in Stripe Pijamas filminde karşımıza çıktı. Merlin, The Space Between Us, Nancy McPhee ve The Big Bang gibi yapımlardaki rolleri ile tanınıyor.

Maeve Wiley (Emma Mackey) Sex Education Maeve karakteri, okulun asi kızı. Maeve okulda çok popüler değil ama farklı görüntüsü ve karakteri ile herkes tarafından biliniyor. Okulun kötü kızı gibi görünüyor ama aslında çok akıllı ve derslerinde çok başarılı. Ailesiyle yaşadığı sorunlar yüzünden maddi sıkıntı yaşıyor. Otis ile birlikte yapacağı işten para kazanmayı amaçlıyor. Emma Mackey, 17 yaşında Leeds Üniversitesi’nde eğitim almak için İngiltere’ye taşındı ve o sırada oyunculuk kariyeri başladı. Mezun olduktan sonra da Londra’ya yerleşti. Sex Education Emma Mackey’in yer aldığı ilk büyük proje oldu. Eric Effiong (Ncuti Gatwa) Sex Education Eric karakteri, Otis’in en yakın arkadaşı. Dine çok bağlı Hristiyan bir ailede büyüyen Eric, eş cinsel bir genç. Bu tercihini de saklamaya çalışmıyor. Okulun havalı erkeklerine karşı duyduğu ilgiyi sempatik bir şekilde gösteriyor. Otis’in tersine havalı görünmeyi ve popüler olmayı çok seviyor. Ncuti Gatwa, 1992 Ruanda doğumlu. Sex Education Ncuti Gatwa için önemli bir dönüm noktası oldu. Genç oyuncu daha önce, Stonemouth ve Bob Servant yapımlarındaki rolleri ile tanınıyor.

Jean Milburn (Gillian Anderson) Jean, Otis’in cinsel terapist olan annesi. Aynı zamanda uzmanlık alanıyla ilgili yazarlık da yapıyor. Kocasından boşandıktan sonra ilişkileri oluyor ancak bağlanmak istemiyor. Cinsellik ile ilgili konulardan her ortamda rahatlıkla bahsediyor. Oğlu annesinin bu durumundan rahatsız oluyor ancak Jean, oldukça rahat tavırlar sergilemekten çekinmiyor. Gillian Anderson, 1968 Chicago doğumlu. Oyunculuk kariyerine lisede başladı. Ekran kariyeri ise 1997 yılında The Turning filmindeki rolüyle başladı. Deneyimli oyuncu kariyeri boyunca pek çok büyük yapımda yer aldı. Adam Groff (Connor Swindells) Sex Education Adam karakteri; dış görünüşüyle dikkat çeken, okulun yakışıklılarından biri. Okul müdürü olan babasıyla yaşadığı zıtlaşmalar hem güldürüyor hem de duygusal anlar yaşatıyor. Adam, okulda zorbalık yapmaktan zevk alıyor. Aslında duygusal bir yapısı olsa da kendisi bile bunun farkına varmıyor. Sex Education Connor Swindells'ın kariyeri için oldukça önemli bir yere sahip. Daha önce Keepers’taki rolüyle tanınan oyuncu, aynı zamanda modellik yapıyor.