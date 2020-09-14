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Hem farklı hem de eğlenceli: Sex Education konusu ve oyuncuları

Ali Gövel Ali Gövel
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Komedi ve dram türündeki Sex Education, izleyicilerin beğenisini kazanmış başarılı bir gençlik dizisi. Laurie Nunn tarafından yaratılan dizinin her bölümünde farklı bir konu işleniyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren Netflix’in en çok ilgi gören yapımları arasına giren Sex Education konusu ve oyuncuları hakkında daha çok bilgi edinmeye ne dersiniz?

Hem farklı hem de eğlenceli: Sex Education konusu ve oyuncuları

İçindekiler

  • Sex Education Dizisi Konusu
  • Sex Education Dizisi Karakterleri / Oyuncuları
  • Sex Education IMDb Puanı Kaç?

Özgün senaryosu ve dikkat çeken detaylarıyla Sex Education Netflix’in öne çıkan yapımlarından biri. Genellikle eğlenceli bir akışa sahip olan Sex Education dizisi, aynı zamanda içerdiği dramatik ögeler ve toplumsal mesaj veren sahneleriyle de dikkat çekiyor. Bir İngiliz dizisi olan Sex Education, aynı zamanda başarılı oyuncu kadrosuyla da izleyenlerin beğenisini topluyor. İşte kısa zamanda Netflix’in en sevilen dizilerinden biri olmayı başaran Sex Education konusu ve oyuncuları!

Sex Education Dizisi Konusu

Sex Education dizisi, 16 yaşındaki Otis’in okuldaki arkadaşlarına cinsellik ile ilgili tavsiyeler vermesini konu alıyor. Aslında öz güvensiz bir çocuk olan Otis, terapist olan annesinden öğrendikleri sayesinde okulda arkadaşlarına cinsellik tüyoları vermeye başlıyor. Okulun asi kızı Maeve, Otis’e okulda cinsellik terapisi yapabileceği bir klinik açmayı teklif ediyor. Maeve’e içten içe ilgi duyduğu için bu teklifi kabul ediyor. Okulda pek de popüler olmayan Otis, bu işle birlikte yaşadığı öz güven eksikliğini gidermeye çalışırken, Maeve ise bu şekilde para kazanmayı amaçlıyor. Maeve, cinsellikle ilgili sorunlar yaşayan öğrencileri Otis’e getiriyor. Otis de onlarla görüşerek sorunlarını çözmeye çalışıyor.

Sex Education Dizisi Karakterleri / Oyuncuları

Sex Education oyuncularının hayat verdikleri karakterlerin hikayeleri de dizinin konusu gibi çok ilgi görüyor. Her bölümde farklı karakterlerin hikayesi anlatılıyor. Her hafta yeni isimlerin de dahil olduğu Sex Education cast seçimleriyle de izleyenlerin beğenisini topluyor.

Otis Milburn (Asa Butterfield)

Sex Education Otis karakteri, 16 yaşında bir lise öğrencisi. Annesiyle birlikte yaşıyor. Annesi cinsellik terapisti olduğu için ister istemez yaşıtlarına göre bu konuyla ilgili daha çok şey biliyor. Cinsellik ile ilgili pek çok şeyi bilmesine rağmen henüz bunu pratiğe dökebilmiş değil, hatta birtakım sorunlar yaşıyor. Çekingen yapısına rağmen konu cinsellikle ilgili bilgi vermek olunca karşımıza bilgili ve soğukkanlı bir karakter çıkıyor. İlgi duyduğu ancak açılamadığı Maeve’in teklifini kabul ederek, okuldaki öğrencilere cinsellik ile ilgili tavsiyeler vermeye başlıyor.

Asa Butterfield, 1997 Londra doğumlu. 8 yaşında okuldaki drama kulübünde keşfedildi. Önce küçük rollerde yer almaya başladı. 10 yaşında The Boy in Stripe Pijamas filminde karşımıza çıktı. Merlin, The Space Between Us, Nancy McPhee ve The Big Bang gibi yapımlardaki rolleri ile tanınıyor.

Maeve Wiley (Emma Mackey)

Sex Education Maeve karakteri, okulun asi kızı. Maeve okulda çok popüler değil ama farklı görüntüsü ve karakteri ile herkes tarafından biliniyor. Okulun kötü kızı gibi görünüyor ama aslında çok akıllı ve derslerinde çok başarılı. Ailesiyle yaşadığı sorunlar yüzünden maddi sıkıntı yaşıyor. Otis ile birlikte yapacağı işten para kazanmayı amaçlıyor.

Emma Mackey, 17 yaşında Leeds Üniversitesi’nde eğitim almak için İngiltere’ye taşındı ve o sırada oyunculuk kariyeri başladı. Mezun olduktan sonra da Londra’ya yerleşti. Sex Education Emma Mackey’in yer aldığı ilk büyük proje oldu.

Eric Effiong (Ncuti Gatwa)

Sex Education Eric karakteri, Otis’in en yakın arkadaşı. Dine çok bağlı Hristiyan bir ailede büyüyen Eric, eş cinsel bir genç. Bu tercihini de saklamaya çalışmıyor. Okulun havalı erkeklerine karşı duyduğu ilgiyi sempatik bir şekilde gösteriyor. Otis’in tersine havalı görünmeyi ve popüler olmayı çok seviyor.

Ncuti Gatwa, 1992 Ruanda doğumlu. Sex Education Ncuti Gatwa için önemli bir dönüm noktası oldu. Genç oyuncu daha önce, Stonemouth ve Bob Servant yapımlarındaki rolleri ile tanınıyor.

Jean Milburn (Gillian Anderson)

Jean, Otis’in cinsel terapist olan annesi. Aynı zamanda uzmanlık alanıyla ilgili yazarlık da yapıyor. Kocasından boşandıktan sonra ilişkileri oluyor ancak bağlanmak istemiyor. Cinsellik ile ilgili konulardan her ortamda rahatlıkla bahsediyor. Oğlu annesinin bu durumundan rahatsız oluyor ancak Jean, oldukça rahat tavırlar sergilemekten çekinmiyor.

Gillian Anderson, 1968 Chicago doğumlu. Oyunculuk kariyerine lisede başladı. Ekran kariyeri ise 1997 yılında The Turning filmindeki rolüyle başladı. Deneyimli oyuncu kariyeri boyunca pek çok büyük yapımda yer aldı.

Adam Groff (Connor Swindells)

Sex Education Adam karakteri; dış görünüşüyle dikkat çeken, okulun yakışıklılarından biri. Okul müdürü olan babasıyla yaşadığı zıtlaşmalar hem güldürüyor hem de duygusal anlar yaşatıyor. Adam, okulda zorbalık yapmaktan zevk alıyor. Aslında duygusal bir yapısı olsa da kendisi bile bunun farkına varmıyor.

Sex Education Connor Swindells'ın kariyeri için oldukça önemli bir yere sahip. Daha önce Keepers’taki rolüyle tanınan oyuncu, aynı zamanda modellik yapıyor.

Ruby (Mimi Keene)

Ruby, okuldaki kızlar çetesinin başındaki karakter. Güzelliğini hem sosyal medyada hem de okulda sergilemeyi seviyor. Entrikalardan hoşlanıyor. Kızlar çetesinin elebaşı olmasına rağmen gerçek bir arkadaşının olmamasına üzülüyor.

Genç oyuncu, kariyerine The Royal Court Theatre ile başladı. En son 2019 yapımı Tolkien adlı filmde Edith Tolkien karakterine can verdi. Sex Education Mimi Keene’in tanınırlığını artıran başarılı bir yapım oldu.

Aimee Gibbs (Aimee Lou Wood)

Aimee, okuldaki kızlar çetesinin bir üyesi. Çetedeki diğer kızlar gibi olmak için çok çabalıyor ama asla onlar gibi mükemmel olamıyor. Bu sebeple kızlar grubundan sakladığı başka arkadaşlar da ediniyor.

Aimee, 1995 İngiltere doğumlu. Sex Education Aimee Lou Wood'un oyunculuk kariyerinin başlangıcı oldu.

Ola Nyman (Patricia Allison)

Sex Education Ola karakteri, Otis’in en yakın arkadaşlarından biri. Bir süre sevgili olup sonra ayrılıyorlar. Ola, derslerinde çok başarılı ve Moordale Ortaokulu’na geçiş yapmak istiyor.

Patricia Allison, 1994 İngiltere doğumlu. Sex Education dizisinde canlandırdığı Ola karakteri ile tanınıyor.

Jackson Marchetti (Kedar Williams-Stirling)

Jackson, Moordale Ortaokulu’nun yüzme şampiyonu olan popüler öğrencisi. Maeve’nin kız arkadaşı olması için Otis’ten yardım etmesini istiyor.

Kedar Williams-Stirling, 1994 İngiltere doğumlu. Sex Education Kedar Williams-Stirling’in rol aldığı büyük yapımlardan biri. Ayrıca ünlü televizyon dizisi Wolfblood’daki rolü ile de tanınıyor.

Sex Education IMDb Puanı Kaç?

Sex Education aldığı puanla da ne kadar beğenildiğini kanıtlıyor. Dizinin IMDb puanı 8,3.

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