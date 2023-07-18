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  4. Hem vajina hem de penisle dünyaya geldi! “İlişki yaşamaktan korkuyorum”

Hem vajina hem de penisle dünyaya geldi! “İlişki yaşamaktan korkuyorum”

18.07.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gana'nın Volta Bölgesi'nde yaşayan 22 yaşındaki Half Pot, 12 parmaklı olarak dünyaya geldi. Aynı zamanda hem vajina hem de penise sahip olduğunu belirten Pot, uğradığı ayrımcılıktan söz etti. Öz babasının kendisini evlatlıktan reddettiğini dile getiren Pot, “Hayatım tamamen bir mücadele içinde geçti. Kadınlarda her zaman uzak durdum. İlişki yaşamaktan korkuyorum” dedi.

Gana'nın Volta Bölgesi'nde yaşayan 22 yaşındaki Half Pot, her elinde altı parmak olmak üzere eşit olarak dağıtılmış 12 parmakla ve hem erkek hem de dişi üreme organlarına sahip olarak doğdu. YouTuber Fantse ile konuşan genç adam, yaşadığı ilginç durumun çevresinde tepkiyle karşılandığını ve kendisini kabul etmenin yıllarını aldığını söyledi.

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İlişki yaşamak istemesine rağmen bu konuda ayrıca bir utangaçlık hissettiğini ifade eden Pot, “İnsanların bana bakışlarından çekiniyorum. Benimki muazzam bir zorlukla ve yalnızlık mücadelesi. Kendimi seviyorum ama diğer insanların beni sevebileceğinden emin değilim” diye konuştu.

ÖZ BABASI REDDETTİ

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Çocukken yaşadığı nadir durum nedeniyle babasının kendisini evlatlıktan reddettiğini söyleyen Pot, büyükbabası ve büyükannesiyle yaşamaya başladı. Kendisini incelemek için pek çok kişinin köylerine geldiğini söyleyen Pot, “İki cinsel organım var. Vajina alt kısmında ve penis yukarıda. Penisin içinden idrar yapıyorum. Şu an cinsel ilişkiye girmek için kendimi hazır hissetmiyorum. Öncelikle durumumu anlatmam gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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