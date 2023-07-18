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Annenin oğluna 18. yaş günü hediyesi çok konuşuldu! Striptizci hediye etti... Sosyal medya karıştı

18.07.2023 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da kaydedilen görüntülerde bir annenin 18. yaşına giren oğluna verdiği hediye herkesi şaşkına çevirdi. Oğlunun gözlerini kapatmasını isteyen anne partiye hediye olarak striptizci çağırdı. Hediyesini görünce utancından ne yapacağını şaşıran çocuk yeniden yüzünü kapattı. O anlar saniye saniye kaydedilip sosyal medyada paylaşılınca tepkiler de gecikmedi.

Meksika’nın Nuevo Leon kentinde gerçekleşen bir doğum günü kutlaması sosyal medyada gündem yarattı. Bir anne oğlunun 18. yaş gününde ilginç bir hediye vererek sosyal medyayı karıştırdı. Oğlunun yanına bir pastayla gelen anne önce genç adamın mumları üflemesini ve ardından hediyesi için gözlerini kapatmasını istedi. Karanlık odada müzik çalmaya başladı ve bu süre boyunca genç adamın gözleri kapalı kaldı ve büyük bir heyecanla hediyesini görmek için bekledi.

GÖZLERİNİ AÇINCA UTANCINDAN NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

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Doğum günü çocuğu gözlerini açtığında ise annesinin hediyesi olarak karşısında bir striptizci gördü. İsmi açıklanmayan genç doğum günü hediyesi karşısında şoke oldu ve utancından yüzünü geri kapattı.

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O anlar sosyal medyada gündem yaratırken bazı kullanıcılar annenin hediyesini eleştirdi. Sosyal medyada 23 milyondan fazla izlenen görüntüler binlerce yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “En iyi anne ödülü kesinlikle ona gidiyor” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bir annenin kadın olarak bunu yapması ne kadar da utanç verici” yorumunu ekledi.

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