Sosyal medyada itirafı viral oldu! Cinsel ilişkiye girdiğinde kaşınmaya başlıyor... “Erkek arkadaşıma alerjim var”

İngiltere’nin Massachusetts şehrinde yaşayan 22 yaşındaki Nault isimli bir kadın flört uygulaması aracılığıyla Steven Johnson adında bir adamla tanıştığını belirtti. İlişkilerinin güzel bir şekilde başladığını söyleyen Nault her yakınlaştıklarında vücudunda kabarcık, kızarıklık ve kaşıntı olmaya başladığını fark etti. Semptomları başlangıçta mevsimsel alerji olarak nitelendirdiğini söyleyen Nault, “Gözlerimin aşırı derecede kaşınması ve sulanmasıyla başladı. Geçmişte cilt rahatsızlıklarım olmuştu. Öyle bir şey zannettim” dedi.

“ERKEK ARKADAŞIMA ALERJİM VAR”

Erkek arkadaşıyla zaman geçirdikçe vücudundaki alerjik semptomların ortaya çıktığını ifade eden Nault, “Erkek arkadaşıma alerjim var. İki alerji uzmanına ve bir göz doktoruna gittim ama hala nedenini bulamadık. Bir keresinde semptomlar o kadar çok arttı ki acil servise gitmek zorunda kaldım” dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ise Nault’un anlattıklarından sonra onu ayrılması konusunda ikna etmeye karar verdi. Sosyal medya kullanıcılarının tepkisine rağmen Nault, “Gerçekten beni aldatmış olsaydı bunu fark ederdim. İkimizinde yaşadığı hayal kırıklığı nedeniyle biraz zorlandık. Semptomları hafifletmek için ileriye dönük planlar yapıyoruz. Şimdi nedenini tam olarak öğrenebilmek için iki testin sonucunu daha bekliyoruz” diye konuştu.